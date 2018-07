Murdoch podría obtener mucho más si elige acciones de Disney

Puede que el efectivo mande, pero la oferta en acciones de Walt Disney Co. por los activos de entretenimiento de 21st Century Fox Inc. podría darle una ventaja de US$ 3,500 millones sobre la oferta rival de Comcast Corp.

La oferta en efectivo de US$ 65,000 millones de Comcast podría dejar a Rupert Murdoch y su familia con una factura anticipada de impuestos federales de US$ 2,600 millones por su participación del 17%, en comparación con cero impuestos ahora por la oferta de US$ 71,000 millones en efectivo y acciones de Disney si Murdoch recibiera toda la recaudación en acciones de Disney.

Eso, junto con la oferta más alta de Disney, significa que los Murdoch podrían obtener hasta US$ 11,800 millones del acuerdo propuesto por Disney, en comparación con los US$ 8,300 millones de Comcast.

Los términos del acuerdo de Disney le dan a los accionistas de Fox la opción de recibir su pago en acciones o efectivo o una combinación de ambas. Si un accionista de EE.UU. recibe solo acciones, no se reconocerá ninguna ganancia o pérdida, de acuerdo con la declaración de representación.

Sin embargo, los ingresos en efectivo estarán sujetos a un impuesto a las ganancias de capital del 20% más un impuesto sobre ingresos netos por inversiones de un 3.8%, el mismo que para el acuerdo de Comcast, según Steve Rosenthal, asociado principal del Centro de Política Tributaria de Urban-Brookings. También podría haber implicaciones de impuestos fiscales a nivel estatal ya que los Murdoch residen al menos parte del año en California y Nueva York.

Comcast tendría que aumentar su oferta en efectivo en un 42% a US$ 49.87 por acción, o US$ 92,000 millones en total, para dar a los Murdoch el mismo beneficio inmediato de US$ 11,800 millones que ofrece Disney, según los cálculos de Bloomberg, que asumen que los Murdoch recibirían toda su recaudación únicamente en acciones y que la base de costos de sus tenencias de Fox es irrelevante. En este escenario, los Murdoch no tendrían que pagar impuestos por las acciones de Disney hasta que las vendieran.

Fox y Comcast declinaron hacer comentarios. Disney no respondió a una solicitud de comentarios.

Las consideraciones tributarias constituyen una parte importante de la declaración de representación de junio enviada a los accionistas de Disney y Fox. Una sección detalla las maniobras de ambas compañías para mitigar el impacto tributario de las acciones emitidas por Fox y que están en poder de filiales.

Todavía hay muchas incógnitas."La transacción es realmente complicada", dijo Rosenthal. "Muchas de las consecuencias tributarias son inciertas".

Con cualquiera que sea el postor que prevalezca, la fortuna de la familia Murdoch se transformará. Los Murdoch poseen una participación del 17% en Fox a través de un fideicomiso de Nevada, de acuerdo con la declaración de representación del 2017 de la compañía. La participación está valorada en US$ 15,000 millones y constituye la mayor parte de la fortuna de US$ 18,300 millones de Murdoch, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Si la oferta actual de Disney es aceptada y la familia recibe la totalidad de la recaudación en acciones, entonces tendrían una participación de aproximadamente 7.6% en Disney, según cálculos de Bloomberg.

Obstáculos regulatorios

Las implicaciones tributarias no son la única consideración para los accionistas de Fox. Disney ya obtuvo la aprobación del regulador antimonopolio de EE.UU. para su adquisición, mientras que la oferta de Comcast podría enfrentar obstáculos regulatorios.

Los accionistas también podrían valorar la porción de acciones de la oferta de Disney si creen que el valor de esas acciones seguirá aumentando. Las acciones de Disney han subido un 65% en los últimos cinco años.

Murdoch --cuya clase de acciones normalmente le otorga el 39% de los derechos de voto según la declaración de representación 2017 de la compañía-- solo tiene derecho de voto por la participación del 17% de su familia porque los accionistas de Clase A y B tienen el mismo poder de voto en una votación de toma de control.

Murdoch dijo el 20 de junio que estaba a favor de una asociación de Disney porque "esta combinación con Disney generaría aún más valor para los accionistas".

Los accionistas de Fox tienen programada la votación sobre la oferta de Disney para el 27 de julio.