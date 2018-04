Movistar invertirá cerca de s/ 1,400 millones este año para despliegue de sus redes fijas y móviles

Foto 9 | Huawei Mate 11. El buque insignia de Huawei para la segunda mitad de 2018 aún está muy lejano. Lo veremos allá por el mes de octubre en el mejor de los casos, así que hay poco más allá de la especulación y la esperanza de cara a un móvil con el que la compañía china siempre se atreve a algo más. Según cómo evolucione el mercado a principios de años, veremos un Mate 11 más novedoso o menos. Lo que es seguro es que volverá a estar un escalón por debajo de la competencia -Samsung y Apple, principalmente- en cuanto a precios, no así en rendimiento. También se puede dar por descontado que su procesador será Kirin, como no podía ser de otra forma. Todos los móviles Huawei equipan chips propios y este no va a ser menos. Para entonces, seguramente las compañías fabricantes hayan dado con la tecla del reconocimiento facial, uno de los objetivos que todas se han marcado para este año. El lanzamiento del Mate 11 se verá muy influido por todo lo que vaya ocurriendo a lo largo de los meses anteriores.