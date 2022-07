Así lo proyectó La Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros Cotrap –Apoip, tras detallar que solo en las fechas centrales de celebración (28-31 de julio) se transportará casi la mitad de este volumen de pasajeros, es decir unos 2.2 millones, un 47% más que en los mismos días del 2021.

“Este año la campaña será mejor teniendo en cuenta que en el 2021 habían aún restricciones sociales, pero no llegaremos a nivel prepandemia, debido a la coyuntura que vive el país. Es que las huelgas, como la del transporte de carga pesada, entre otras manifestaciones, desaniman a la población de viajar”, dijo el gerente general del gremio, Martin Ojeda.

Destacó que Fiestas Patrias, junto a Semana Santa y las celebraciones de fin de año, representan las principales campañas para el sector de transporte interprovincial.

Y los destinos más demandados por el aniversario patrio son, además de Ica, Piura, Arequipa, Cusco, Trujillo, Oxapampa (Pasco), entre otros.

Precio

¿Cómo se comportará el precio de los pasajes? Martin Ojeda indicó que en la referida campaña se elevarán en promedio entre 20% y 25% versus el mes de junio debido al aumento del precio del diésel; y sí estos se adquieren en las fechas centrales el aumento será mayor ya que la demanda superará a la oferta.

“Es que aún más del 25% de empresas del sector no han logrado abrir tras lo peor de la pandemia, y muchos transportistas no trabajan debido a que actualmente la demanda no es la idónea por la creciente alarma de huelgas“, agregó.

Cabe recordar que hasta el primer trimestre del 2021 habían cerrado alrededor de unas 300 empresas de transporte interprovincial, el 50% del total de compañías que existían antes de la pandemia (Gestión 16.03.2021).

CLAVES

Incremento. Por campaña de Fiestas Patrias las ventas del sector de transporte interprovincial aumenta 25% versus un mes sin celebración.

Flujo. Unos 80 millones de pasajeros al año movilizaban las empresas de transporte interprovincial antes de la pandemia, señalaron.