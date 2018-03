- / -

Foto 2 | JetSmart Airlines ya opera un servicio internacional en el Perú por un plazo de cuatro años, avivando así la competencia en el segmento de vuelos “low cost” a Chile. La aerolínea chilena tendrá hasta 4 frecuencias semanales en la ruta Santiago- Lima (y viceversa) y operará con aviones Airbus A-320. Si bien JetSmart apuntaba a iniciar operaciones en el Perú en diciembre del 2017, también reconocía que estaban sujetos al permiso de vuelo. Con boletos desde US$ 80 de Lima a Santiago y desde US$ 86 en el retorno, según su portal, en esta ruta JetSmart no solo competirá con Latam Airlines, sino también y principalmente con Sky Airlines, que desde marzo del 2017 opera bajo el modelo “low cost”.