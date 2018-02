Las 'movidas' empresariales de la semana

- / -

Foto 8 | Luego del desembolso mayor a US$ 380 millones realizado en su nueva planta de Piura, Cementos Pacasmayo viene moderando su inversión. Así, para el 2018 prevé un gasto de capital de entre US$ 20 millones y US$ 25 millones, informó la empresa en conference call. Y para los próximos tres años, la inversión sería menor, oscilando entre US$ 5 millones y US$ 6 millones.