Foto 8 | La marca Do it! de Iasacorp alcanzó alto montos de facturación debido a su agresiva expansión. Sin embargo, la situación actual de la empresa sería otra. Fuentes vinculadas al sector y cercanas a la empresa dijeron que está pasando por un momento complicado, y revisan cuál es la salida más óptima. Así, evaluarían apostar por sacar a flote la marca, aunque esta ha decaído, o simplemente hacer un planeamiento y vender, “pero ante una desvalorización lo que se puede obtener no es mucho”, anotaron.