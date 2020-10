Empresas







Morgan Stanley Investment ve grandes oportunidades de inversión Morgan Stanley Investment Management tenía US$ 665,000 millones en activos bajo administración, con US$ 17,000 millones específicamente para crédito privado y capital, y US$ 49,000 millones para activos reales, al 30 de junio, según el sitio web de la empresa. La unidad tenía US$ 715,000 millones en activos totales bajo administración o supervisión al 30 de septiembre.