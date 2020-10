Morgan Stanley comprará la firma de manejo de inversiones Eaton Vance en un acuerdo valorado en unos US$ 7,000 millones.

Eaton Vance, con sede en Boston, tiene más de US$ 500,000 millones en activos bajo administración.

El presidente y director ejecutivo de Morgan Stanley, James P. Gorman, dijo en un comunicado el jueves que Eaton Vance agregará más ingresos basados en comisiones a su franquicia de banca de inversión y valores institucionales.

El acuerdo otorgará a la división de administración de inversiones de Morgan Stanley aproximadamente US$ 1.2 billones en activos bajo administración y más de US$ 5,000 millones de ingresos combinados.

Los accionistas de Eaton Vance recibirán US$ 28.25 por acción en efectivo y 0.5833 acciones ordinarias de Morgan Stanley, o aproximadamente US$ 56.50 por acción. Con base en los US$ 56.50 por acción, la cantidad pagada a los accionistas de Eaton Vance consistirá en aproximadamente un 50% en efectivo y un 50% en acciones ordinarias de Morgan Stanley.

Cada accionista de Eaton Vance tendrá la opción de elegir todo el efectivo o todas las acciones, sujeto a un mecanismo de prorrateo y ajuste. Los accionistas de Eaton Vance también recibirán un dividendo en efectivo especial único de US$ 4.25 por acción que se pagará antes del cierre de la transacción por parte de Eaton Vance a sus accionistas de los recursos existentes del balance.

Se espera que el acuerdo se cierre en el segundo trimestre del próximo año.