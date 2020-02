El banco de inversiones Morgan Stanley anunció que comprará la empresa de corretaje electrónico E-Trade por unos US$ 13,000 millones, uno de los mayores acuerdos en Wall Street desde la crisis financiera.

El acuerdo también es el último capítulo de la transformación de Morgan Stanley, que ha pasado de ser un banco de inversión de mala reputación y que opera en el mercado de valores a ser una empresa financiera más completa que ahora depende más de sus negocios de gestión de activos y patrimonios.

Según el acuerdo anunciado el jueves, que será totalmente accionario, los inversionistas de E-Trade recibirán 1.0432 acciones de Morgan Stanley por cada título que posean. El director general de E-Trade, Mike Pizzi , seguirá dirigiendo la empresa una vez que se convierta en una división dentro de Morgan Stanley.

Bajo el CEO James Gorman, Morgan Stanley se ha desplazado a servicios financieros nuevos y más universales que pueden generar ingresos estables en momentos en que las partes más tradicionales del negocio del banco _el intercambio bursátil y el asesoramiento a los clientes_ se ralentizan o sufren en mercados difíciles.

La estrategia ha funcionado. Los ingresos de Morgan Stanley han sido menos volátiles, y el banco ha estado alcanzando constantemente sus objetivos de rentabilidad. El banco tuvo ganancias récord el año pasado.

“E-Trade representa una extraordinaria oportunidad de crecimiento para nuestro negocio de administración de patrimonio y un paso adelante en nuestra estrategia de manejo de activos”, dijo Gorman en un comunicado preparado.

El impulso a este sector se dio desde finales del año pasado, cuando la correduría Charles Schwab Corp. anunció que eliminaría las cuotas por efectuar operaciones. Semanas después, Charles Schwab y TD Ameritrade Holding Corp. anunciaron su fusión para crear un rival colosal para E-Trade.

E-Trade Financial Corp. tiene más de 5.2 millones de cuentas con más de US$ 360,000 millones en activos, lo que se suma a los 3 millones de clientes que tiene Morgan Stanley y US$ 2.7 billones en activos.

El negocio de planes accionarios de E-Trade se combinará con Shareworks by Morgan Stanley, un proveedor de planes accionarios públicos y soluciones administrativas para tablas de capitalizaciones.

Se prevé que el acuerdo, que podría generar ahorros por US$ 400 millones, quede cerrado en el cuarto trimestre y todavía necesita la aprobación de los accionistas de E-Trade.

Las acciones de Morgan Stanley bajaron 3.7% antes de que abriera Wall Street, mientras que las de E-Trade subieron 24.1%.