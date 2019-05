Morgan Stanley: Aranceles son solo parte de la 'slowbalization'

Los aranceles probablemente representan el contribuyente más visible a la desaceleración de la globalización, o "slowbalization", al tomar prestado un término académico holandés, según Morgan Stanley.

Sin embargo, los aranceles no son el único obstáculo, escribieron los analistas liderados por Michael Zezas y Meredith Pickett en una nota que prevé múltiples y mayores barreras al comercio y cambios en la cadena de valor.

Otros acontecimientos geopolíticos que desencadenan cambios incluyen el Brexit , dificultades en pactos comerciales multilaterales y maniobras del gobierno de Estados Unidos aparte de los aranceles, como la restricción a Huawei Technologies Co. y la expansión de la autoridad del Comité sobre la Inversión Extranjera en Estados Unidos, conocido como Cfius, dijeron.

Varias “tendencias preexistentes” -como la menor consideración ante los salarios más bajos en las decisiones de ubicación de las cadenas de suministros y el comercio de servicios que crecen más rápido que el comercio de bienes- también están desacelerando la globalización.

Los inversionistas deberían prestar atención, ya que estas tendencias "tienen ramificaciones para las estructuras de costos y el potencial de crecimiento del mercado en muchos sectores en las corporaciones de Estados Unidos, China y Europa", dijeron los analistas.

Morgan Stanley divide los sectores de capital en dos grupos: Los que enfrentan obstáculos, a los que denominan "slowbalizers", y los que tienen ventajas, llamados "campeones regionales emergentes".

Entre los slowbalizers están los sectores de telecomunicaciones, automóviles, semiconductores, bienes de capital, hardware de TI, tecnología asiática y grandes compañías de internet en Estados Unidos. Estas empresas son "susceptibles a los intereses económicos o de seguridad nacional de su país de origen" y utilizan cadenas de suministro de difusión global, lo que significa que pueden estar en las tiendas a cambio de costosos esfuerzos de reducción y cumplimiento.

Por ejemplo, en el peor de los casos, las compañías de hardware de TI Apple Inc. , Seagate Technology Plc y HP Inc. pueden verse gravemente afectadas, mientras que CDW Corp., Pure Storage Inc. y Fitbit Inc. probablemente no.Entre los campeones regionales emergentes están las compañías de pagos, firmas de internet en China y pequeñas y medianas empresas de internet en Estados Unidos.

Las compañías de este grupo "trabajan con tecnologías y productos que son sensibles a los intereses económicos y/o de seguridad nacional de su país de origen", pero no dependen del acceso a los mercados extranjeros de un rival geopolítico.

Por ejemplo, China no es una parte importante de las tesis de inversión para las compañías de pagos Mastercard Inc. , Visa Inc. y PayPal Holdings Inc.

Una de las empresas que estaría preparada para obtener ganancias está en el radar de Goldman Sachs: Citigroup Inc. En una actualización anterior, Goldman dijo que Citigroup está bien posicionado para posibles cambios en la cadena de suministro en Asia, dada su "huella mundial y presencia en tierra en Asia".