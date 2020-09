Morgan Stanley es optimista respecto al sector de las aerolíneas estadounidenses, y ha iniciado la cobertura en el sector con una “perspectiva atractiva” y recomendaciones sobreponderadas para Southwest Airlines Co., JetBlue Airways Corp. y Delta Air Lines Inc.

Si bien la recuperación de la pandemia de coronavirus será desigual y hay posibles dificultades por delante, es probable que los pasajeros reanuden los viajes cuando haya una vacuna disponible y la demanda podría alcanzar los niveles anteriores al COVID para finales del 2021, aproximadamente dos años antes del consenso de las previsiones, escribieron analistas entre los que se incluyen Ravi Shanker, en un informe. La presión competitiva también disminuirá con menos actores nacionales.

“Las aerolíneas con una alta exposición al ocio a nivel nacional, trayectos de distancia media, una fuerte lealtad de los clientes y/o tarifas atractivas registrarán un repunte de la demanda primero”, escribieron. Las más defensivas serán las operadoras con altos márgenes, balances relativamente sólidos y equipos de gestión centrados en los ingresos de pasajeros por asiento y milla frente al crecimiento de la capacidad.

“Nuestra preferencia por las acciones refleja esta estrategia bipolar y está sesgada hacia aerolíneas de bajo coste y aerolíneas de coste ultra-bajo frente a las tradicionales (con la excepción de Delta, que posiblemente sea el nombre de aerolíneas tradicionales de más alta calidad, y también marca la mayoría de esas casillas)”, dijeron Shanker y sus compañeros en el informe del 8 de setiembre.

Es probable que haya más apoyo después de que la Ley de Cuidados expire a finales de setiembre, lo que resultará en profundos recortes de costes en el futuro, mientras que los precios del combustible para aviones deberían mantenerse relativamente bajos y estables en los próximos uno o dos años, a excepción de limitaciones bruscas en el crudo, según el informe.

La ley de ayuda económica, asistencia y seguridad por el coronavirus proporciona ayuda a los trabajadores estadounidenses y sus familias. Fue promulgada en marzo en respuesta al COVID-19.

Recomendaciones de Morgan Stanley:

“Los contratiempos a corto plazo y las diferencias financieras y operativas entre las aerolíneas hace que elijamos calidad frente a valores high-beta, por ahora”.

Southwest: sobreponderar, precio objetivo de US$ 54 (cierre del viernes de US$ 39.39)

JetBlue: sobreponderar, precio objetivo US$ 16 (US$12,13)

Delta: sobreponderar, precio objetivo de US$ 50 (US$31,77)

Allegiant Travel Co.: sobreponderar, precio objetivo de US$ 175 (US$ 133.65)

Alaska Air Group Inc.: igualar al mercado, precio objetivo de US$ 46 (US$ 40.82)

United Airlines: infraponderar, precio objetivo de US$ 37 (US$ 38.21)

Los riesgos para la perspectiva “atractiva” del sector incluyen una recuperación del tráfico aéreo más lenta de lo previsto si la pandemia se intensifica, lo que ejercerá una importante presión sobre los balances y puede provocar una carrera bajista de los precios, señaló el banco con sede en Nueva York.