Moody’s Investors Service ha mantenido en Ba3 la calificación de familia corporativa (CFR) de Minsur S.A. y la de sus bonos sénior no garantizados con vencimiento en el 2024. La perspectiva cambió a positiva de negativa.

La perspectiva positiva refleja la finalización de un gran proyecto de expansión en Mina Justa, que fortalecerá el perfil comercial de Minsur a largo plazo y proporcionará un aumento significativo en la generación de efectivo a partir del segundo trimestre del 2021, al tiempo que mantendrá la posición competitiva de costos de la compañía.

La afirmación de la calificación Ba3 de Minsur refleja la recuperación esperada de los niveles de producción en sus operaciones existentes, luego de las interrupciones en el volumen relacionadas con las medidas de distanciamiento social y confinamiento impuestas a principios del 2020, respaldada por el aumento de la planta de reprocesamiento de relaves B2 que incrementará la vida útil de la mina y la producción de estaño en la mina San Rafael.

Una vez que Mina Justa inicie operaciones, Minsur mejorará su perfil de negocios convirtiéndose en un productor de estaño y cobre, metales con fundamentales positivos de largo plazo que representarán el 90% de los flujos de caja de la compañía para el 2022.

Esto respaldará la generación de efectivo de Minsur, lo que conducirá a un positivo flujo de caja disponible para el 2022 de alrededor de US$ 350 millones, mejor liquidez, reducción de la deuda y mejora en las métricas crediticias con la deuda ajustada a EBITDA de Moody’s por debajo de 1.5 veces para el 2022 desde las 4.8 veces en diciembre del 2020. Se espera que Mina Justa produzca en promedio 144,000 toneladas de cobre durante los primeros cinco años con una vida promedio esperada de 16 años.

El desempeño operativo de Minsur se vio afectado durante el 2020 por una combinación de volúmenes más bajos debido a los confinamientos en Perú y precios del estaño persistentemente bajos a un promedio de US$ 16,028 / TM durante los primeros seis meses del 2020 que se compara negativamente con el promedio de US$ 25,606 / TM en promedio en lo que va del 2021. No obstante, a fines del 2020, los volúmenes de estaño disminuyeron solo un 2% en comparación con el 2019 debido a una mayor producción en la mina Pitinga y B2 en Brasil.

Además de esto, la compañía continuó ejecutando el proyecto Mina Justa que, antes del confinamiento, se adelantó al cronograma, lo que le dio a la compañía un respaldo para completar el proyecto a tiempo y dentro del presupuesto. La liquidez de Minsur se mantuvo adecuada con US$ 348 millones en efectivo y equivalentes de efectivo para fines del 2020 gracias a las iniciativas de reducción de costos de la compañía y los precios favorables del oro que representaron el 21% de los ingresos en el 2020.

En consecuencia, el margen Ebit (beneficio antes de impuestos e intereses) de la compañía (incluidos los ajustes de Moody’s) mejoró a 25.9% desde 22.6 %% en el 2019. Esto llevó a una deuda / Ebitda ajustada de Moody’s de 4.8 veces a fines del 2020. A esa fecha, 56% o US$ 766 millones de la deuda total reportada estaba relacionada con el préstamo sindicado de US$ 900 millones de Mina Justa, que se desembolsó en su totalidad en marzo del 2021.

Las calificaciones de Ba3 de Minsur siguen respaldadas por los altos márgenes de la empresa, junto con su posición como el tercer mayor productor de estaño a nivel mundial. La calidad crediticia de la empresa está respaldada además por los bajos costos y el mineral de alta ley, en gran parte debido a que es propietaria de la mina San Rafael, la mina subterránea productora de estaño más grande del mundo; y la diversificación esperada hacia el cobre, que representará la mitad de los flujos de efectivo de Minsur a partir del 2022 en adelante. El historial de la compañía de sólidas métricas crediticias y liquidez también es positivo desde el punto de vista crediticio.

Las calificaciones de Minsur están limitadas por su diversificación relativamente baja en comparación con otras compañías calificadas, con el 90% de sus flujos de efectivo generados en dos minas y dos metales, lo que expone a Minsur a la volatilidad de los precios de las materias primas. El tamaño de ingresos relativamente modesto de Minsur que se espera alcance los US$ 1,600 millones para el 2021 en comparación con sus pares globales es una restricción adicional.

¿Qué podría conducir a una mejora o rebaja de la calificación?

Una mejora de la calificación requeriría evidencia del inicio exitoso de las operaciones de Mina Justa, generando un flujo de caja disponible positivo y manteniendo su posición de bajo costo y liquidez adecuada para llevar a cabo sus operaciones y cumplir con sus obligaciones de deuda. Cuantitativamente, una acción positiva requeriría un apalancamiento (deuda bruta total ajustada / EBITDA) por debajo de 3.0x y una cobertura de intereses (expresada por EBIT ajustado / gastos por intereses) para permanecer por encima de 3.5x de manera constante.

La presión negativa sobre las calificaciones de Minsur surgiría si la compañía no genera un flujo de caja libre positivo, agotando la liquidez, con un apalancamiento (deuda bruta total ajustada / EBITDA) superior a 4 veces de manera consistente.

Con sede en Lima, Minsur S.A. es una subsidiaria de propiedad mayoritaria del conglomerado peruano Breca. La empresa es principalmente productora y vendedora de estaño, cobre y oro en Perú y Brasil, donde también produce estaño, así como aleaciones de niobio y tantalio como subproductos en Taboca. Se espera que los ingresos de Minsur alcancen los US$ 1,600 millones en el 2021 desde US$ 649 millones en el 2020.