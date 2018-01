Moody's y S&P respaldan adquisiciones de Alicorp en Bolivia

Las calificadoras de riesgo Moody’s Investors Service y S&P Global Ratings respaldaron las potenciales adquisiciones que la compañía Alicorp evalúa con respecto a dos envasadoras de bienes de consumo en Bolivia por montos de entre US$ 390 y US$ 420 millones, como anunció la empresa el 15 de enero en un comunicado.

En esa misiva, la empresa había señalado que las adquisiciones de Industrias del Aceite (Fino) y ADM SAO de Bolivia - que juntas suman ingresos de US$ 500 millones -, se cerrarían el primer trimestre del 2018, pero Moody’s informó que la transacción se cerrará al final del segundo trimestre de este año.

En el caso de S&P, mantuvo la calificación crediticia en 'BBB-' con perspectiva estable; mientras que Moody's mantuvo la clasificación de riesgo de la empresa en 'Baa3' con perspectiva estable.

“ Alicorp espera cerrar la adquisición hacia el final del 2T18 ya que aún está sujeta a la finalización de la debida diligencia [ due dilligence ], la aprobación de su junta directiva y la negociación de los términos del acuerdo de compra entre las partes”, indicó Moody’s.

Moody’s calificó la adquisición como un “crédito positivo”, ya que aumenta la operación de Alicorp en Bolivia y refuerza su presencia en los segmentos de bienes de consumo y de empresa a empresa (B2B).

Por su parte, S&P resumió: “La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que, si estas adquisiciones ocurrieran, Alicorp los integrará con éxito, manteniendo un política financiera y estrategia de crecimiento que evita una debilitamiento de sus métricas de crédito y liquidez”.

De darse la adquisición, Bolivia se convertirá en el segundo mercado más grande para Alicorp y contribuirá con un 17.5% a sus ingresos consolidados y un 13.5% del Ebitda consolidado. La economía boliviana crecerá 4% en el 2017 y 4.1% en el 2018, según Moody's.

S&P y Moody’s fundamentan

De completarse las adquisiciones, Alicorp las financiará con efectivo en caja y nueva deuda, coindicen las calificadoras S&P y Moody’s.



S&P había excluido la emisión de nueva deuda en su anterior evaluación, pero Alicorp actualmente tiene flexibilidad para acomodar el financiamiento externo; mientras que Moody’s apunta que Alicorp aún no ha revelado el monto de deuda que levantaría para financiar la adquisición.



Esto porque la compañía disponibilidad de efectivo y sus equivalentes por S/ 1,270 millones al 30 de setiembre del 2017 y fondos de operaciones de alrededor de S/ 693 millones para los próximos 12 meses.



Con esta adquisición, Alicorp se posicionaría en 25,000 puntos de venta, lo que representa la red de distribución más grande de Bolivia. De ese total, el 62% se encuentra en el canal tradicional, el 13% en el B2B y el 7% en el canal moderno.



Alicorp ha operado bajo un escenario similar en Perú, con 69% de canales tradicionales, 21% de B2B, 6% de canales modernos, lo que permitirá a la compañía operar con éxito esta red en Bolivia.

Apalancamiento

S&P espera que Alicorp mantenga los ratios de crédito, como que la deuda sobre Ebitda esté por debajo de 2.0x (veces) y el flujo de caja discrecional a la deuda en torno al 10% para fines de 2018.



“También creemos que la integración de Fino y ADM Bolivia con las operaciones bolivianas de Alicorp podría brindar beneficios como economías de escala y sinergias potenciales, que continuarán expandiendo el negocio principal de la compañía en América Latina”, indicó S&P.



Para Moody’s, la transacción no presiona las calificaciones de Alicorp pese al aumento de su apalancamiento. Esto debido a que la empresa incorporará nuevas marcas líderes en Bolivia a su cartera de productos; agrega nuevas líneas de productos (aceites comestibles, margarinas, untables, grasas para cocinar y cuidado en el hogar) y fortalece la integración vertical en ese país.



Actualmente, Alicorp en Bolivia cubre la línea de detergentes, jabón para lavar, pasta, cuidado del cabello y cereales, cuyas ventas representan menos del 1% de los ingresos consolidados.



Según Euromonitor, las ventas de aceites comestibles crecerán a una tasa de crecimiento anual de 3.2% en Bolivia en 2017 y 2022, mientras que los untables crecerán a una tasa compuesta anual de 3.4% en el mismo período de tiempo.

Escenarios futuros

No obstante, una nueva adquisición de Alicorp en los próximos 12 meses sí podría reducir la calificación de la compañía y deteriorar aún más sus métricas crediticias clave, según S&P. Una mayor deuda emitida también elevaría su ratio deuda sobre Ebitda a más de 3.0 veces.



Para Moody’s, un apalancamiento de entre US$ 380 a US$ 400 millones, eleva su ratio deuda/Ebitda a entre 3.0 y 3.2 veces, por encima del ratio de 2.3 veces hasta setiembre pasado.



En cambio, un escenario alcista se configura si Alicorp si expande su escala de operaciones y su diversificación geográfica, al tiempo que mejora sus métricas de crédito y mantiene su liquidez adecuada con una deuda sobre Ebitda por debajo de 1.5 veces.



“La compañía debe demostrar un historial más largo de mantener la disciplina financiera a pesar de sus planes de expansión”, señala S&P.