Moody's mantiene calificación de Intercorp Perú con perspectiva positiva

Moody's Investors Service afirmó hoy la calificación de deuda senior en moneda extranjera de Ba2 de Intercorp Perú Ltd. y mantuvo la perspectiva positiva.

La acción de Moody's se da luego del cambio en las perspectivas de InRetail Consumer (InRetail, Ba1), una de las subsidiarias de Intercorp, a negativo desde estable, el pasado 5 de febrero.

La afirmación de la calificación Ba2 de Intercorp con perspectiva positiva (a pesar del cambio en la perspectiva de InRetail a negativo) considera la relevancia relativamente limitada del InRetail para las ganancias netas consolidadas, los dividendos y los activos totales del holding, dijo Moody's.

Además, la perspectiva positiva considera la perspectiva positiva de las calificaciones del principal contribuyente de dividendos y utilidades del grupo holding, Banco Internacional del Perú o Interbank (Interbank, Baa2 / Baa2 positivo, baa3).

El reciente cambio en la perspectiva de InRetail a negativo siguió al anuncio de que su subsidiaria de farmacia Inkafarma (sin calificación) estaba adquiriendo Quicorp S.A. (sin calificación).

La adquisición fue financiada a través de una combinación de dos factores:



una parte de un nuevo préstamo puente de US$ 1,000 millones a un año, cuyos fondos se utilizarán para financiar parcialmente la adquisición de Quicorp y para realizar la administración de pasivos en InRetail y Quicorp, y un aporte de capital de $150 millones del grupo de inversores privados liderado por Nexus Group, que les proporcionará una participación del 13% en las operaciones farmacéuticas consolidadas.

La adquisición aumentará la participación de InRetail en el mercado de la cadena de farmacias modernas del Perú al 80%, impulsará su estrategia de expansión internacional y aumentará la contribución de dividendos del negocio minorista a largo plazo, ayudando a mejorar los ingresos y la diversificación de dividendos de Intercorp.

Sin embargo, el financiamiento del acuerdo también aumentará considerablemente el apalancamiento de InRetail y Moody's anticipa que el proceso de desapalancamiento será gradual.

Aunque el coeficiente de doble apalancamiento de Intercorp, que se estimaba en 114% a diciembre del 2017, no se verá afectado por la transacción porque la deuda se está elevando a nivel de subsidiaria, Moody's considera a la dependencia sobre la deuda y los inversores minoritarios para financiar la transacción como negativa.

Sin embargo, los 44 millones de soles en pagos de dividendos de InRetail a Intercorp en el 2017 constituyeron solo el 11% de los recibos de dividendos totales de la compañía controladora; esta fue la primera vez que hizo contribuciones de dividendos a su accionista.

Incluso si los dividendos de InRetail vuelven a cero en el 2018 después de la adquisición, los dividendos de las demás subsidiarias de Intercorp en el 2017 serían suficientes para cubrir sus pagos de intereses en 3.7 veces en el 2018.

Si bien la adquisición aumentará los activos de InRetail en un 40% y sus ingresos netos en un 61%, sin considerar las sinergias, Moody's estima que InRetail representará solo el 16% de los activos totales de Intercorp y el 17% de sus ingresos netos en una pro-forma base después de la adquisición, de 10% y 14% respectivamente en el 2017.

Por otro lado, Interbank contribuyó con el 61% de los recibos de dividendos totales de Intercorp en 2017. Siendo el cuarto banco más grande de Perú, tiene un fuerte enfoque en los préstamos minoristas.

Incluso después de la fusión, Interbank representará el 69.4% de los activos totales de Intercorp y el 55% de sus ingresos netos. Los dividendos restantes de Intercorp derivan principalmente de Inteligo, una operación de banca privada y gestión patrimonial e Interseguro, un actor importante en seguros de vida y rentas vitalicias, que contribuyeron con el 22% y el 6.5% de los dividendos de la compañía tenedora, respectivamente, en 2017.

A pesar del moderado doble apalancamiento, la calificación de Intercorp se ubica dos escalones por debajo de la evaluación de riesgo crediticio base de baa3 de Interbank para capturar riesgos potenciales relacionados con la agresiva estrategia de expansión adquisitiva de la compañía holding.

Además de Quicorp SA, el año pasado Intercorp compró Seguros Sura SA (sin calificación) e Hipotecaria Sura Empresa Administradora Hipotecaria SA (sin calificación) a través de su filial Intercorp Financial Services Inc., fortaleciendo la posición del grupo holding en el mercado de anualidades y seguros de vida individuales, financiando la adquisición a través de una deuda senior bullet de US$ 270 millones.

La calificación también considera el riesgo resultante de un potencial soporte financiero que la compañía controladora deba brindar a algunos de sus filiales no bancarias en algún momento en el futuro, así como la subordinación estructural de Intercorp al banco y sus otras subsidiarias operativas.

La evaluación de riesgo base de Interbank refleja su continua y sólida generación de ingresos, su buena base de capital, sólida calidad de activos, amplio acceso a depósitos diversificados de bajo costo y una posición importante de activos líquidos. Estas fortalezas crediticias compensan los niveles de capital que permanecen moderados a pesar de las recientes mejoras.

La perspectiva positiva considera la opinión de Moody's que el rendimiento financiero del banco continuará siendo sólido a pesar de los indicios de un aumento del riesgo de activos que pueden presionar a la rentabilidad futura, y que las mejoras en el capital del banco se mantendrán incluso si se reanuda el crecimiento de créditos.

Como empresa holding, la calificación de Intercorp no incorpora ningún respaldo del gobierno, a diferencia de la calificación de depósitos Baa2 de Interbank, que se beneficia de una mejora en las calificaciones para reflejar la moderada probabilidad de que el gobierno brinde apoyo financiero al banco en caso de estrés. Moody's no cree que el apoyo proporcionado al banco se extienda a la compañía holding.

Intercorp tiene activos por US$ 19,500 millones, ingresos netos de US$ 145.7 millones y un patrimonio de US$ 2,900 millones a septiembre del 2017 sobre una base consolidada.

Factores que podrían subir o bajar la calificación

Dada las perspectivas positivas, las calificaciones de Intercorp podrían actualizarse siempre y cuando se mejore la calificación de Interbank.

La calificación también podría enfrentar presiones alcistas si sus flujos de dividendos se vuelven sustancialmente más diversificados de manera que la compañía ya no dependa de los pagos de dividendos del banco, siempre que las fuentes de dividendos nuevas o mayores sean de alta calidad y se espera que sean estables, lo cual indicaría una disminución de la probabilidad que la compañía proporcionara un apoyo financiero significativo a sus subsidiarias no bancarias.

Si bien la calificación de Intercorp no enfrenta una presión a la baja en el momento actual, la calificación podría reafirmarse y la perspectiva volverá a ser estable si la calificación de Interbank no es subida, y su perspectiva vuelve a ser estable.

Lo mismo podría suceder incluso si la calificación del banco fuese subida, si la compañía anuncia otra adquisición apalancada o si se vuelve aparente que los riesgos derivados de la adquisición de Quicorp son mayores a los anticipados actualmente.