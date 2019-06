Moody's: 60% de los dividendos de Intercorp provino de Interbank en los últimos tres años

Moody's mejoró la calificación de la deuda senior no garantizada de Intercorp de Ba2 a Ba1 con perspectiva estable, luego de la actualización en la calificación realizada a las principales operaciones de la compañía como de Interbank, dada a conocer el 5 de junio.

La calificación incorpora la subordinación estructural de la calificación de Intercorp a la de Interbank (de Baa3 a Baa2), su doble apalancamiento moderado y la diversificación de dividendos en crecimiento aunque aún limitada, asegura Moody's.

La calificación de Intercorp se basa -refiere Moody's- en las contribuciones de dividendos relativamente sólidas y sostenidas, que reflejan el fuerte poder de fijación de precios y la capacidad de generación de ingresos de las principales subsidiarias operativas del grupo, particularmente de Interbank, el mayor generador de dividendos y ganancias del grupo.

Mientras que en menor medida aportan al grupo: Inteligo (sin calificación), Interseguro (sin clasificar) e Intercorp Retail (sin clasificar).

Interbank, que ha contribuido en promedio con casi el 60% de los dividendos totales de Intercorp en los últimos tres años, es el mayor prestamista de consumo de Perú con un fuerte enfoque en tarjetas de crédito, un sólido balance y una rentabilidad recurrente.

Mientras que Inteligo, una operación de banca privada y gestión de patrimonio, representa casi el 21% de los dividendos de Intercorp durante el mismo período, e Interseguro, un jugador importante en seguros de vida y rentas vitalicias, contribuye con el 19% de los dividendos de la compañía.

Intercorp Retail, un grupo holding con negocios que incluyen supermercados, farmacias, centros comerciales y grandes almacenes, pagó dividendos en 2017, pero las ganancias en 2018 y 2019 se retuvieron para financiar adquisiciones en el negocio de farmacias.

Se espera que la compañía controladora reanude el pago de dividendos en 2020. Las otras inversiones de Intercorp, principalmente en educación y salud, se encuentran en una etapa temprana y no se espera que paguen dividendos en los próximos tres años, asegura Moody's.

Como compañía tenedora de acciones, la calificación de Intercorp no incorpora ningún apoyo del gobierno, a diferencia de la calificación de depósitos de Interbank, que se beneficia de un aumento de calificación para reflejar la probabilidad moderada que el gobierno proporcionará apoyo financiero al banco en un evento de estrés.

Moody's no cree que ningún apoyo proporcionado al banco se extienda a la compañía tenedora. La calificación de Intercorp también toma en cuenta la cobertura de intereses por encima de tres veces en los últimos tres años, medida por los dividendos netos recibidos en relación con los gastos financieros, y también el hecho de que el grupo tenedor tiene una posición de efectivo e inversiones líquidas que bien excede su servicio de deuda anual.

Intercorp tiene activos por US$ 25.9 mil millones; así como ingresos netos de US$ 126.8 millones y un patrimonio de US$ 4.1 mil millones a marzo de 2019 sobre una base consolidada. Las calificaciones de Intercorp podrían mejorarse si, y cuando, la calificación de Interbank se mejora, dada la estructura subordinación a la calificación de Interbank, apunta Moody's.

La calificación también podría enfrentar una presión alcista si su flujo de dividendos se convierte en sustancialmente más diversificada de modo que la empresa ya no depende de los pagos de dividendos Interbank, y dependiendo de la estabilidad y calidad de cualquier fuente nueva o mayor de dividendos.

A la inversa, las calificaciones de Intercorp se podrían rebajar si sus principales contribuyentes de dividendos se rebajaran o si las métricas debían debilitarse materialmente, ya sea por costos de intereses o por un desempeño débil a nivel de las subsidiarias y por menores dividendos.