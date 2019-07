Monsanto: Jueza de EE.UU. rebaja de US$ 2,055 millones a US$ 87 millones multa a Bayer La primera condena a Bayer/Monsanto por el caso del herbicida a base de glifosato que causó cáncer se produjo en agosto del año pasado, cuando un jurado decidió que la empresa debía pagar US$ 289 millones a un jardinero, que posteriormente fueron rebajados por un juez a US$ 89 millones.

Monsanto Monsanto