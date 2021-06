Monkeyfit es una plataforma que ofrece programas corporativos de bienestar, salud y entrenamiento para trabajadores.

La startup, a partir de un estudio realizado a sus usuarios, ha determinado que, pese a que existe una marcada preocupación por los kilos ganados durante la pandemia, muy pocas personas toman medidas para remediarlos.

De acuerdo con la data de Monkeyfit, hasta mediados de junio, un 63% de usuarios reportó que la principal preocupación respecto de su salud era perder peso.

Sin embargo, en ese mismo lapso un 55% calificó su estilo de vida como poco activo o sedentario.

“Muy poca gente que se preocupa por su peso toma acciones o cambia sus hábitos para mejorar su salud”, comenta José Arellano, CEO de MonkeyFit. “Estamos en un país donde aún no existe la adaptación activa y el nivel de sedentarismo es muy alto”, añade.

“La mayoría en el país no se considera fitness. Y si bien hay gente que no es sedentaria, el universo de quienes no hacen ejercicio es muy grande”, indica el CEO de MonkeyFit. Arellano comenta que en el Perú apenas el 2% de la población va al gimnasio.

Crecimiento

MonkeyFit permite a los trabajadores de las empresas a las que ofrece sus servicios acceder a contenidos digitales y clases en vivo para mejorar su salud.

Arellano comenta que en los últimos meses se ha ido adaptando a las necesidades de los clientes y, semanalmente, se han publicado 10 contenidos nuevos en promedio.

“Hemos ampliado nuestros recursos de actividad física, entrenamiento, pausas activas, meditación, nutrición y salud mental”, indica.

Incluso, en alianza con un laboratorio, están proporcionando consejos médicos para personas que padencn enfermedades crónicas.

En la actualidad, MonkeyFit cuenta con 20 clientes y la meta es alcanzar los 150 en los próximos 12 meses. En cuanto a usuarios activos, el ritmo de crecimiento será de 30% mensual.

Arellano adelanta que antes de fin de año la startup ingresará a un mercado nuevo. Entre los países que están siendo evaluados se encuentran Colombia, Ecuador y México.