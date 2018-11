Modernización del Jorge Chávez: LAP descarta incrementos tarifarios por obras de ampliación

Las inversiones por más de US$ 1,500 millones que desplegará Lima Airport Partners (LAP) para ejecutar las obras de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, no implicarán incrementos tarifarios por uso de ese terminal aún cuando concluyan esas obras el 2024, según observó Juan José Salmón, gerente general de Lima Airport Partner (LAP).

El ejecutivo se refiere al proceso de regulación de la Tarifa Unificada de Uso del Aeropuerto (TUAA) que está en proceso de fijación de Ositrán para aplicar a partir del 2019, y que coincide con el inicio de las obras para la ampliación del aeropuerto, de las cuales la segunda pista debe concluir el 2023 y el nuevo terminal el 2024.

Más aún, avizoró que si hoy el TUAA está hoy en US$ 30, si se aplica la metodología de cálculo de Ositrán, podría reducirse a US$ 28 cuando abra la nueva terminal, aunque anotó que podría luego subir en el año 2026 (para reconocer ya las inversiones a realizar para ampliar el aeropuerto), pero estimó que el ajuste sería no mayor al 2%.

En esa línea, descartó que durante el periodo en que dure la ejecución de las obras y los primeros años de operación, los precios de los pasajes aéreos tengan que sufrir algún incremento. Vale recordar que el 45% de cualquier boleto aéreo que parte desde el aeropuerto Jorge Chávez se destina a la TUUA.

Estas declaraciones las dio, al realizar la presentación del nuevo diseño que tendrá el aeropuerto con el cual la futura nueva entrada al terminal aéreo será exclusivamente por la avenida Santa Rosa, es decir ya no se ingresará por la avenida Faucett.