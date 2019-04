Model 3 de Tesla: ni tan barato ni tan fácil de comprar

Tesla Inc. anunció una serie de cambios en su alineación de vehículos y en sus precios.

Todos los vehículos de Tesla ahora vienen por defecto con el sistema de asistencia al conductor de piloto automático, dijo la compañía en un blog el jueves por la noche. El Model 3 con rango de batería Standard Plus solía costar US$ 37,500, más US$ 3,000 por el piloto automático. Ahora cuesta US$ 39,500 con piloto automático incluido.

Por otra parte, el Model 3 estándar, que costaba US$ 35,000, se volvió más difícil de ordenar. Las entregas del vehículo a ese precio, la gran promesa del Model 3 cuando se presentó por primera vez en marzo de 2016, comienzan este fin de semana. Los clientes que deseen esta versión a partir de ahora no podrán acceder al menú de pedidos en línea de Tesla, sino que tendrán que llamar o visitar una tienda.

El enfoque constantemente cambiante de Tesla respecto a su alineación y su estrategia de ventas minoristas ha sacudido a los inversionistas y ha generado una gran confusión. Diez días después de anunciar un retiro casi completo de las tiendas físicas, la compañía dio marcha atrás y dijo que más lugares permanecerían abiertos de lo previsto. El fabricante de automóviles ahora se está retractando de su estrategia de pedido solo en línea para el Model 3 estándar.

"Este último anuncio es una prueba más de que 2019 será un año lleno de baches para Tesla", asegura el analista Gene Munster de Loup Ventures. "Eventualmente llegarán a la fórmula correcta".

Arrendar, Compartir

Tesla también ofrece un contrato de arrendamiento del Model 3 por primera vez, aunque con una gran advertencia. De acuerdo con la publicación del blog, los clientes no tendrán la opción de comprar el auto al final del contrato de arrendamiento porque la compañía planea usar los vehículos en una próxima red de transporte de Tesla.

En su sitio web de pedidos, las opciones por defecto de Tesla son que los clientes realicen un pago inicial de US$ 3,000 y gasten un total de US$ 4,199 en la firma de un contrato de arrendamiento anual de 15,000 kilómetros por tres años. El pago mensual adeudado sobre esa base es de US$ 504.

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk , habló por primera vez sobre su visión de una flota de vehículos compartidos de Tesla cuando reveló su Plan Maestro Parte Dos en julio de 2016. Después de que la compañía programara un evento a fines de este mes para que Musk y otros ejecutivos promocionaran la tecnología de auto conducción de Tesla, Musk insinuó nuevamente el plan.