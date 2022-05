MMG, que administra la mina de cobre Las Bambas en Perú, informó que las operaciones siguen suspendidas debido a problemas de seguridad en curso en medio de protestas de comunidad aledañas.

La empresa con sede en Hong Kong continúa buscando el diálogo con las comunidades y las autoridades, dice en una respuesta por correo electrónico, de acuerdo a Bloomberg.

“Continúan las amenazas a la seguridad, la protección y las operaciones de la invasión del sitio”, precisó.

Más de 900 empleados y contratistas de MMG están en el sitio, añadió.

La semana pasada, la policía y el equipo de seguridad de la mina intentaron desalojar a los manifestantes después de que fracasaran los esfuerzos para llegar a un acuerdo, y los miembros de la comunidad acusaron al personal de seguridad de vestirse como policías.

MMG dijo que la policía prestó parte del equipo de protección personal de su equipo de seguridad para su seguridad en virtud de un acuerdo que “actualmente se está revisando”.

La empresa añadió que la interrupción de la mina en Perú continuará mientras MMG no logra expulsar a los manifestantes.

-No habrá más diálogo, dice Fuerabamba-

Tras los enfrentamientos ocurridos entre miembros del orden y la comunidad de Fuerabamba a fin de desalojar a los comuneros que invadieron propiedad de la mina MMG -que ejecutó a defensa posesoria extrajudicial, de conformidades con el articulo 920 del Código Civil- el presidente de esta comunidad dijo el último jueves que no permitirán la permanencia de la minera MMG Las Bambas y que “les ha declarado la guerra”.

“En estos momentos, seguimos en la lucha. Prácticamente, las Bambas nos ha declarado la guerra y la comunidad nunca se va a rendir. Vamos a seguir en la lucha día a día y noche a noche. Ayer, Las Bambas nos ha traicionado cuando el ministro de Energía y Minas tenía que llegar a las 2 p.m., ahí estaban los niños y las señoras tranquilamente esperando pero nos ha sorprendido cuando aparecieron los policías, militares y el personal contratado de las Bambas, los delincuentes venezolanos, y agredieron”, declaró a Exitosa el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas.

“Esto no se va a quedar así. La comunidad ha tomado una decisión en que la guerra continúa. Acá no se va a quedar Las Bambas. Ayer nos han desalojado a bombas, perdigones, golpes y masacres. No nos vamos a quedar acá. Por lo tanto, quiero decir a nivel nacional que las Bambas no va, no va a ir más ”, agregó.

Ayer, adelantó que no asistirían a la mesa de diálogo convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para el próximo 7 de mayo. Para esta reunión el Gobierno también convocó a la comunidad de Huancuire, y a la empresa minera Las Bambas, a fin de llegar a acuerdos y evitar más enfrentamientos como los últimos registrados en la zona minera de Apurímac.

“Para nosotros es una burla y una ofensa que ahora recién nos llega una carta donde el premier quiere dialogar con nosotros, cuando en su momento lo hemos solicitado. Después que nos han masacrado no creo que vamos aceptar esta reunión”, dijo en diálogo con Exitosa.

“Yo estoy exponiendo la decisión del pueblo, no depende de mí. (La decisión fue tomada) hoy a las 8 de la mañana. Las cosas están claras, la comunidad no quiere, están adoloridos (...) Esto no hubiera pasado cuando pedimos el diálogo con el ministro Energía y Minas”, afirmó.

