MMG Ltd prevé invertir US$ 400 mlls. en nuevos depósitos de Las Bambas

La minera asiática MMG Ltd proyecta invertir de US$ 400 millones a US$ 500 millones para poner en producción los depósitos de cobre de Chalcobamba y Sulfobamba en la operación Las Bambas.

En una conferencia sobre la producción de la empresa al cuarto trimestre del año pasado, MMG dio a conocer que luego de la inversión que se realice en ambos depósitos, vendrán labores de molido y chancado.

“Cuando pongamos esos dos depósitos en producción, se operará como capital de mantenimiento, puesto que no corresponden a nuevas reservas”, dijo Ross Anthony Carroll, director de Finanzas de MMG.

Señaló que, posteriormente, los montos de capital de mantenimiento en Chalcobamba y Sulfobamba podrían descender hasta los US$ 300 millones.

Ahora, Ferrobamba es el único depósito en Las Bambas donde MMG produce cobre.

Carroll también comentó que una opción adicional sería realizar mayor exploración y desarrollar tajos que no sean muy costosos.

- Desarrollo de la mina



Geoffrey Gao, director gerente general de MMG Ltd, indicó que desde el inicio de la producción comercial en el yacimiento de Las Bambas la minera redujo su deuda neta en casi US$ 2,700 millones.

MMG avanzará con el desarrollo de la mina en el 2019 a través de actualizaciones de la planta y actividades de eliminación de cuellos de botella.

Por su parte, Carroll afirmó que en Las Bambas se observa alguna presión en los costos, en un contexto en que el precio del cobre es ligeramente más bajo. También mencionó que hay una mayor presión salarial y que se está transportando cada vez más desperdicios.

- Rendimientos



En tanto, el gerente general ejecutivo de MMG de Operaciones en la región Las Américas, Suresh Vadnagra, sostuvo que la ley en los concentrados de cobre en Las Bambas durante el 2018 fue ligeramente menor que las registradas en el 2017.

Estima que para este año, las leyes de mineral serán similares a las del 2018 y que, para compensar estos ratios, se aumentará los rendimientos de molienda.

Estas acciones están destinadas a compensar en algo el impacto en el descenso de la ley.

La compañía agregó que Las Bambas tiene capacidad de entregar dos millones de toneladas en los primeros cinco años de operación.