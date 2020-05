Existen más de 60 compañías mineras que cuentan con sistemas de control de datos y producción a nivel nacional; entre ellas están 12 a 15 empresas mineras de gran envergadura, otras 10 de mediano tamaño y alrededor de 50 pequeñas que poseen este tipo de infraestructura.

El gerente de Línea de Sistemas de Control y líder en Digitalización de ABB Perú, Álvaro Castro, señaló que se estaría realizando una renovación de centros de control por parte de las empresas mineras para monitorear los procesos y tiempos de producción de las operaciones.

Así, indicó, están haciendo coordinaciones con grupo Nexa para contar con un nuevo centro de control, así como sistemas de infraestructura en datos. Se está haciendo acondicionamientos en las operaciones de El Porvenir y Atacocha, así como mejoras en la planta de Cajamarquilla, refirió el ejecutivo.

Indicó que también se tienen acercamientos por parte de mineras como Grupo Hochschild y Gold Fields en lo que corresponde a control de molienda y centros de control local remoto.

Comentó además que la empresa Buenaventura cuenta con centros de automatización en sus operaciones como El Brocal, Orcopampa y Mallay.

Sector

ABB Perú señaló que la instalación de un sistema de traslado de información y centro de control en tiempo real representa desembolsos de US$ 200,000 a US$ 1 millón, monto que varía dependiendo de la unidad minera.

En el caso de las mineras pequeñas, Castro mencionó que hay requerimientos y proyectos por automatización de procesos e instalación de sistemas de control en minas de regiones como Arequipa, Cajamarca, La Libertad y Junín.

La inversión promedio en soluciones de automatización y digitalización se ubica entre US$ 8 millones y US$ 10 millones. El ejecutivo anotó que si se incorpora equipos electrónicos para los procesos de automatización, la inversión sube a unos US$ 30 millones.

Refirió que en el sector industrial, hay empresas cementeras, de alimentos, del sector agroindustrial y del sector acuícola que comienzan a demandar sistemas de control de datos para el control de piscinas y ventilación.

En el centro y sur

ABB Perú señaló anteriormente que ha entregado sistemas de control para empresas mineras de cobre que operan tanto en la región central como en el sur del país.

Alvaro Castro indicó que Minera Chinalco realizó la colocación de centros de control para las operaciones actuales en la mina Toromocho (Junín) y las ampliaciones, además de poder operar desde su sede corporativa en Lima.

Otra operación automatizada y digitalizada es la de Southern Perú, con la modernización de su centro de control en Toquepala, además de tener control de los relaves de Quebrada Honda.