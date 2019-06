batolito aurifero de pataz Minera Poderosa prevé invertir más de US$ 250 millones en desarrollo de planta de mina de oro en La Libertad Más de US$ 110 millones se aplicarán en actividades de construcción, mientras que otros US$ 140 millones se aplicarán en operación y mantenimiento de instalaciones.

Compañía Minera Poderosa (Foto: Difusión) Compañía Minera Poderosa (Foto: Difusión) Difusion