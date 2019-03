Minera de litio dice que el temor del mercado se está disipando

Tras encontrarse con gran resistencia el año pasado en su intento por acceder a financiación, la minera Bacanora Lithium Plc cree que ha llegado el momento de salir de nuevo a la caza.

En julio, la compañía, con sede en Londres, canceló una venta de acciones por US$ 100 millones con la que iba a financiar la construcción de la primera mina de litio de México.

Ahora, el responsable de Bacanora dice que el apetito de los inversores ha vuelto tras meses de incertidumbre sobre los precios y de temores a un exceso de suministro del mineral esencial para alimentar las baterías de los vehículos eléctricos.

"Ese exceso de oferta masivo no ha ocurrido, se ha superado ese miedo", dijo Peter Secker el martes por teléfono. "Creemos que es un buen momento para volver a los mercados de acciones y captar el resto del dinero que necesitamos para construir el proyecto".

El mercado parece haber recuperado la confianza. Las acciones de Bacanora han caído un 73% desde que comenzaron a cotizarse hace aproximadamente un año, cuando los precios del litio estaban a punto de alcanzar niveles históricos, pero la empresa subió un 47% la semana pasada cuando anunció que estaba en conversaciones con posibles inversores.

Equilibrio delicado

Las mineras establecidas han tenido dificultades para satisfacer la creciente demanda de litio y las empresas más jóvenes han sufrido contratiempos para recaudar fondos y comenzar a producir.

El mercado está en un delicado equilibrio, ya que no se espera que lleguen volúmenes significativos al mercado en el corto plazo y se anticipa un aumento de la demanda de más del 10% al año, dijo Daniela Desormeaux, responsable de la consultora SignumBOX. La caída de precios tiene más que ver con la normalización en el mercado que con el empeoramiento de los fundamentos, dijo.

"Los precios del litio se están estabilizando ahora y éste es ciertamente un mejor momento para recaudar fondos que hace seis meses", dijo Christopher Perrella, analista de Bloomberg Intelligence.

"Una buena parte del litio más económico y de fácil acceso ya se ha extraído, por lo que habrá una necesidad de proyectos totalmente nuevos a pequeña escala en el futuro".

Proyectos importantes

Las expansiones ambiciosas de los líderes del sector Albemarle Corp. y Soc. Química y Minera de Chile SA en Chile, así como de varias mineras en Argentina, no han llevado nueva producción al mercado tan rápido como se esperaba. Eso crea una oportunidad para las minas nuevas como el proyecto Sonora de Bacanora Lithium.

La mina de US$ 460 millones podría comenzar a producir en julio del 2021 si logra cerrar el financiamiento durante el segundo trimestre y comenzar la construcción en julio, dijo.

Bacanora Lithium está buscando recaudar entre US$ 150 y US$ 180 millones de entre uno a tres inversores. Citigroup Global Markets y Canaccord Genuity Group Inc. actúan como agentes. La compañía ya ha captado US$ 150 millones en deuda y ha obtenido financiación del Fondo de Reserva General del Estado de Omán y de Hanwa Co. de Japón.

La mina tendrá una capacidad inicial de 17,500 toneladas de carbonato de litio al año, y las operaciones podrían expandirse a 35,000 toneladas para el 2025, dijo Secker. Procesará arcilla de litio, que es más suave y más barata de tratar que la roca dura que normalmente se extrae en Australia y China, dijo.

Los costes de producción de US$ 4,000 por tonelada también serán competitivos en comparación con el litio de bajo coste producido a partir de la salmuera en las salinas en Argentina y Chile, dijo.

"Queda por ver qué exceso de oferta hay cuando estos nuevos proyectos lleguen al mercado y cómo son sus factores económicos", dijo Perrella, de BI. "Mucho se reducirá al nivel de sus costes económicos y reales cuando comiencen a producir".