Minera Antamina planea invertir US$ 390 millones en mejora de operaciones

Compañía Minera Antamina presentó un informe técnico sustentatorio (ITS) al Senace en el que se propone una serie de cambios para mejorar las operaciones en la unidad minera de cobre y zinc, ubicado en Áncash. Se estima que el monto de la inversión por estos cambios asciende a US$ 390 millones.

Este quinto ITS elaborado por la empresa propone acondicionar área para acceso interno, implementar un sistema de transporte de desmonte, modificar plataformas de grifos, almacenamiento de GLP y suministro de lubricantes. También se prevé reconfigurar la plataforma de la chancadora de mineral, y la optimización del sistema interno de manejo de aguas.

Otras modificaciones son optimizar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas en Antamina, hacer cambios en el sistema de agua recuperada de proceso y el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas en la unidad Antamina.

Principales modificaciones

El estudio se encuentra en etapa de evaluación en el Senace y fue remitido por la empresa a inicios de julio. El ITS señala que la adición de acceso interno busca optimizar el acarreo de desmonte desde el tajo Antamina hasta la zona Botadero Este, lo que reducirá el recorrido y tiempos de transporte de los camiones mineros que trasladan el desmonte.

También se indica que el sistema de chancado será de tipo semimóvil, y reducirá el tamaño del material de desmonte por medio de un chancador giratorio con una capacidad de diseño de 13,200 toneladas por hora. La cantidad de desmonte estimado para chancado será de 85 millones de toneladas al año.

Dentro de las condiciones para el cumplimento del quinto ITS es que deben estar dentro del polígono de área efectiva o dentro del área de influencia ambiental directa, que cuenten con instrumento de gestión ambiental aprobado y vigente. También que cuenten con línea de base ambiental vigente; no ubicarse ni impactar en cuerpos de agua, bofedales, nevados, glaciares, terrenos de cultivo o fuentes de agua, ni afectar centros poblados o comunidades no considerados en el instrumento de gestión ambiental aprobada y vigente, entre otros puntos.

La mina de Antamina se encuentra en el distrito de San Marcos, en la provincia de Huari en Áncash, a una altitud de 4,300 metros sobre el nivel del mar. Compañía Minera Antamina está conformada por cuatro socios como son BHP BIlliton (33.75%), Glencore (33.75%), Teck (22.5%) y Mitsubishi (10%).