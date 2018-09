Mina Justa: Sepa todo sobre el segundo mayor proyecto minero

Foto 9 | Pampa del Pongo, Mina Justa y Shahuindo impulsarán inversión en minería. Minsur planea también invertir unos US$ 300 millones en su operación de San Rafael (Puno) y Pucamarca (Tacna). La empresa Jinzhao Mining considera que para el segundo trimestre iniciarán trámites para la realización del proyecto de hierro Pampa del Pongo (Arequipa), por US$ 2,500 millones. Otra iniciativa es la expansión de la mina de oro de Shahuindo en Cajamarca (US$ 132 millones) de la mina Tahoe Resources.