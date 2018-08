Millonario Wrigley pasa de goma de mascar a cannabis medicinal

El descendiente de una familia que ganó una fortuna con la goma de mascar ahora está dirigiendo su mirada hacia la marihuana.

William Wrigley Jr. II, quien ayudó a orquestar la venta del negocio de su familia a Mars Inc. en el 2008, dirigió una ronda de inversión de US$ 65 millones para Surterra Wellness, una startup de cannabis medicinal en Georgia con licencias para operar en Florida y Texas. La financiación eleva el total recaudado hasta ahora a US$ 100 millones, según Surterra.

Wrigley, de 54 años, quien dejó el negocio de chicles y dulces después de la venta, apoya a las compañías a través de un brazo de inversión personal con sede en West Palm Beach, Florida. Después de una inversión inicial en Surterra en setiembre, Wrigley aumentará su participación y asumirá el cargo de presidente. Surterra es su primera inversión directa en la industria de la marihuana.

Wrigley, conocido como Beau, dijo que ingresó a la industria principalmente debido a los beneficios medicinales de la marihuana, y agregó que está aprovechando su experiencia en distribución de productos y desarrollo de marca para impulsar el crecimiento en Surterra.

La compañía de cannabis opera 10 dispensarios médicos en Florida, incluido uno en Miami Beach, y tiene una licencia para operar en el incipiente mercado de Texas.

"Cuando conocí los enormes beneficios, realmente cambió mi opinión sobre la industria", dijo Wrigley, sus primeros comentarios públicos sobre la inversión. "No se ven demasiadas oportunidades para tener ese tipo de impacto en una industria que está partiendo de cero".

Wrigley, un multimillonario cuyo bisabuelo fundó Wrigley Co. en 1891, aún no ha invertido en el emergente mercado de la marihuana recreativa, que recientemente llegó a la costa este de Massachusetts. Pero se mantiene muy atento a medida que más estados buscan aprovechar las ventas legales para adultos de una droga que aún es considerada ilegal por el gobierno federal.

Decenas de estados ahora permiten el uso de marihuana medicinal, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) recientemente aprobó el primer medicamento derivado del cannabis.

Wrigley dijo que el gobierno federal probablemente tomará más medidas para flexibilizar las regulaciones. Hasta ahora, la prohibición federal en Estados Unidos ha impedido que los bancos y los grandes inversores institucionales participen en la bonanza de la inversión en el cannabis. Canadá se alista para legalizar el uso de la droga para adultos en octubre y las inversiones fluyen a través de la frontera.

Wrigley dijo que Surterra planea participar eventualmente en el mercado recreativo nacional, que se proyecta que superará los US$ 5,000 millones este año.

Actualmente, nueve estados han legalizado la venta y el consumo de marihuana para adultos. Al incluir las ventas para uso medicinal, el mercado estadounidense alcanzará los US$ 11,000 millones este año, según un informe de Arcview Market Research y BDS Analytics.

A pesar de algunas dudas debido a la prohibición federal, la transición de miles de millones de dólares hacia la economía legal estadounidense desde el mercado negro está atrayendo mucho interés de los inversores.

"Todo el mundo parece estar allí porque creen que van a ganar toneladas de dinero", dijo Wrigley. "Algunos lo harán y otros se sorprenderán muchísimo cuando comprendan cuán complejo es".