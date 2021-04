Bank of America Corp. dijo que los 1,800 nuevos graduados que está contratando recibirán capacitación en línea, pero es probable que trabajen en oficina.

La capacitación y orientación virtuales, incluidas las licencias necesarias, comenzarán en julio para estas contrataciones del banco, con el objetivo de que los nuevos empleados lleguen a las oficinas en octubre, dijo el martes Bank of America.

Las asignaciones a oficinas dependerán de las condiciones de salud locales en todo Estados Unidos a medida que el país se esfuerza por superar el COVID-19, dijo la compañía.

“Nuestro objetivo es que puedan hacer esto en la ubicación de su oficina asignada en octubre, trabajando junto a sus compañeros de equipo y colegas de Bank of America”, dijo la firma en un correo electrónico a los nuevos empleados.

“Le notificaremos nuestros planes finales con mucha anticipación y le proporcionaremos al menos una semana para que se reubique según sea necesario”.

Un año después de que Wall Street enviara a empleados a casa de manera masiva para contener la propagación del coronavirus, las perspectivas de un amplio retorno se están aclarando.

En JPMorgan Chase & Co., cientos de pasantes trabajarán en las oficinas de Nueva York y Londres en los próximos meses, mientras que Citigroup Inc. comenzará a invitar a más trabajadores a sus oficinas en julio y Goldman Sachs Group Inc. dijo a su clase entrante de pasantes de verano que podrán trabajar en las oficinas de la compañía.

A medida que los bancos piensan en dónde trabajarán las nuevas contrataciones, también buscan contratar a más mujeres, afroamericanos y poblaciones de otros grupos históricamente subrepresentados.

En Bank of America, más de 50% del grupo de contrataciones a tiempo completo que se hicieron en los campus este año provendrá de diversos orígenes, dijo la compañía, sin entregar un desglose adicional de los nuevos empleados.