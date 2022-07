En esa línea, César Santisteban, director general de estadística del Midagri, en diálogo con Gestión, dio a entender que el objetivo del sector es que, en el marco de la actual situación de emergencia el Estado pueda competir con los importadores nacionales de urea para que pueda bajar el precio para los agricultores.

Importadoras

En principio, confirmó que las importadoras nacionales ya han adquirido 105 mil toneladas de urea entre enero y junio, que ya están en almacenes privados, pero que el problema es que lo ofrecen a altos precios.

“No es que no haya urea, pero la siguen vendiendo caro, lo van a querer vender a S/240 el saco; no está al alcance del productor, y no lo quieren rebajar pese a que afuera el precio baja”, anotó. Explicó que hoy su precio internacional es de US$ 612 la tonelada (cuando estaba a más de US$ 900 semanas atrás).

En tal sentido, indicó que la expectativa del sector es que, cuando llegue el primer embarque de urea que adquiera el Estado, las importadoras van a tener que rebajar sus precios, con lo cual ya no sería necesario que el Ejecutivo realice nuevas importaciones.

Además, indicó que, si bien anteriormente, con los S/348 millones destinados a esta compra se preveía adquirir poco más de 73 mil toneladas de urea, ahora a los precios actuales internacionales de ese insumo, se abre la posibilidad de adquirir entre 100 y 130 mil toneladas.

Proyecto

En cuanto al anuncio que hiciera el Gobierno para plantear un proyecto de ley que le permita al Estado poder vender la urea, indicó que tal iniciativa legal si bien ya fue elaborada, fue objeto de observaciones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. No obstante, indicó que tales observaciones ya han sido levantadas y entregadas al MEF (para su aprobación final).

“Sabemos que no es rol del Estado (vender fertilizantes) pero en esta situación de emergencia, y en el marco de la seguridad alimentaria, es que se va a dar este proyecto de ley, (que se planteará) en un trabajo coordinado entre el Ejecutivo y el Legislativo”, anotó Santisteban.

Además, si bien dijo no tener información de la fecha para la tercera subasta para esta adquisición, el funcionario dijo conocer que se va a mejorar el proceso con respecto a los anteriores, pues se está contando, según indicó, con apoyo de un equipo técnico que participó en los Juegos Panamericanos.

“Ellos harán una operación bien planificada, con un contrato de compra por una operación completa, con la urea ya embolsada y colocada en los almacenes de Agro Rural, en una sola operación logística, mejorando lo que estaba previsto”, anotó.

Emergencia para el agro se ampliaría por dos años

En reunión de trabajo con gremios agrarios, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, anunció que su sector propondrá extender el estado de emergencia de la actividad agropecuaria a nivel nacional por 720 días calendario (dos años).

Vale recordar que la emergencia fue declarada por el Ejecutivo en marzo último y vence en el presente mes.

Al exponer las medidas para solucionar la problemática del campo, también propuso la creación de un fondo de S/ 5,000 millones para enfrentar la emergencia nacional del agro (FAENA).

En tal sentido, Alencastre dio a conocer que a fin de operar el FAENA, se constituirá la Unidad Funcional para articular la acción interna y coordinadora de las Macro Regionales Descentralizadas (Suyos): Suyo Macro Norte, Suyo Macro Centro, Suyo Macro Sur y Suyo Macro Nor Oriente.