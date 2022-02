Microsoft Corp. no debería poder esquivar nuevas restricciones de la Unión Europea a otros gigantes tecnológicos, advirtieron empresas de computación en la nube en un intento de última hora para cambiar una ley radical sobre los mercados digitales.

Proveedores de software empresarial como Microsoft, Oracle Corp. y SAP SE, están excluidos injustamente del último borrador de reglas destinado a controlar a los proveedores de búsqueda, las tiendas de aplicaciones y otros servicios, según CISPE, un lobby de computación en la nube que incluye a AWS, de Amazon.com Inc.

El grupo dijo que se le pidió a Margarethe Vestager, la vicepresidenta ejecutiva de competencia y asuntos digitales de la UE, que agregara a empresas con “posiciones dominantes en productividad y software empresarial” a la Ley de Mercados Digitales. Su carta es un llamado a la acción tardío ahora que legisladores y Gobiernos trabajan en los cambios finales a la nueva ley.

Los proveedores de software comercial están abusando de las licencias de software para encerrar a los clientes en su propia infraestructura en la nube, lo que “significa que otros proveedores de infraestructura en la nube más pequeños no pueden competir”, dijeron las compañías en una carta conjunta dirigida a Vestager el lunes, firmada por proveedores de computación en la nube y unas 30 empresas más pequeñas que ofrecen servicios en la nube.

Si bien NextCloud Inc. presentó una denuncia antimonopolio contra Microsoft, las empresas de la nube dijeron que no podían esperar una eventual “victoria en los litigios antimonopolio en 10 años o más cuando la competitividad del mercado no sea recuperable”.

Microsoft refirió a declaraciones anteriores de que apoyaba las reglas de la UE y declinó comentar más. SAP dijo que las compañías de servicio de empresa a empresa “no son el objetivo de la Ley de Mercados Digitales” y dio la bienvenida a una fuerte competencia en el mercado.

Amazon.com y AWS declinaron comentar. Oracle no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico.