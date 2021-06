Los empleados se resisten a volver a la oficina, pero Microsoft Corp. quiere que las empresas sepan que tiene una respuesta para facilitar las cosas mientras muchos prefieren seguir trabajando de forma remota.

El fabricante de software presentó el jueves cambios al diseño de su software de colaboración y teleconferencia Teams, destinados a garantizar que los trabajadores remotos participen en las reuniones igual que los que están sentados en las salas de conferencias de la empresa.

A fines de este año, Microsoft lanzará “primera fila” en Teams, que desplaza la galería de vídeo a la parte inferior de la pantalla para que las personas que llaman a distancia se muestren cara a cara con las que están en la sala de conferencias.

También mejora la visibilidad de los comentarios del chat para los participantes en persona, de modo que puedan verlos y responder. Slack Technologies Inc. y Zoom Video Communications Inc. también han introducido nuevas funciones a sus servicios de videoconferenci, mientras que Zoom lanzó un nuevo hardware para mejorar el funcionamiento de este escenario híbrido.

Para empresas de software como Microsoft, Zoom y Slack, que experimentaron un aumento en el uso de sus productos por parte de los trabajadores remotos durante la pandemia, el regreso a la oficina proporciona nuevas necesidades, así como oportunidades para presentarse como la solución para equilibrar los equipos de trabajo que están en parte en las oficinas y en parte a distancia.

Los productos que ayudan a facilitar un lugar de trabajo híbrido se están volviendo cada vez más importantes a medida que las empresas se enfrentan a la resistencia de los empleados que no quieren volver a tiempo completo a la oficina o enfrentan problemas de salud y situaciones familiares.

A principios de esta semana, un grupo cofundado por Slack publicó una investigación que mostró que el 76% de los más de 10.000 trabajadores del conocimiento encuestados quieren algún tipo de flexibilidad sobre el lugar donde trabajan.

Los empleados de Apple Inc. hicieron circular una carta interna contra la vuelta a la oficina, informó el sitio de noticias tecnológicas The Verge, mientras que Amazon.com Inc. relajó la semana pasada su postura sobre una “cultura centrada en la oficina”, diciendo a los empleados corporativos que se presenten en la oficina al menos tres días a la semana a partir de septiembre.

Hay mucha presión sobre los empleadores para que hagan las cosas bien, pues corren el riesgo de que los trabajadores renuncien. El 56% de los encuestados por el grupo Slack dijo que está abierto a algo nuevo.

Una encuesta realizada el mes pasado a 1,000 adultos estadounidenses por Morning Consult en nombre de Bloomberg News reveló que el 39% consideraría renunciar si sus empleadores no fueran flexibles con el trabajo a distancia. Y una encuesta anterior de Microsoft a 30,000 trabajadores de todo el mundo mostró que el 41% también estaba considerando cambiar de trabajo.

Microsoft también está trabajando con socios de hardware para mejorar las reuniones híbridas, incluyendo el perfeccionamiento de la inteligencia artificial para que las transcripciones identifiquen mejor a los participantes y las cámaras puedan mostrar a todos los presentes en una sala de reuniones, lo que ayuda a los trabajadores remotos a hacer un seguimiento.

Slack agregó a su producto de chat corporativo la posibilidad de programar un mensaje para enviarlo más tarde a una sala o hilo de grupo y permite a los usuarios reemplazar las reuniones en directo por vídeos que pueden verse en cualquier momento. Slack también está tratando de fomentar una combinación de trabajo desde casa y en la oficina para sus empleados. A los ejecutivos se les ha dicho que pueden trabajar en la oficina no más de tres días a la semana para no presionar a sus empleados para que acudan todos los días.