Microsoft Corp. retrocedía drásticamente el martes, y llegó a liderar una caída entre las acciones de tecnología e internet de gran capitalización.

Las acciones de la compañía de software llegaron a caer alrededor de 4.1% en su mayor declive porcentual intradía desde octubre del 2020.

La caída del día eliminó más de US$ 100,000 millones de su valoración de mercado. Sin embargo, incluso con el descenso, Microsoft mantiene un alza de más del 45% para este año.

El retroceso en el día se produce en medio de una sesión negativa en general para las acciones estadounidenses, una caída que sigue a la publicación de los datos más recientes sobre la inflación y precede a decisiones clave de una serie de bancos centrales, en particular la Reserva Federal de Estados Unidos, que se espera que gire hacia una postura más restrictiva el miércoles.

El índice S&P 500 descendía 1.1%, mientras que el Nasdaq 100, de acciones principalmente tecnológicas, bajaba 1.8%.

Entre otros importantes nombres, Alphabet Inc. se hundía 2.9%, Amazon.com Inc. descendía 1.6% y Meta Platforms Inc. caía 1.4%. Apple Inc. retrocedía 1.4% a pesar de una mejora de Bank of America.