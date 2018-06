Microsoft podría llegar a tener US$ 1 billón en capital bursátil

Microsoft podría convertirse en la primera compañía con un capital bursátil de US$ 1 billón. Según la entidad financiera estadounidense Morgan Stanley, el gigante del software, Microsoft Corp. , tiene una serie de factores trabajando a su favor, los cuales están creando la “estructura para una capitalización bursátil de US$ 1 billón… o más”.

Según el portal Mega Ricos, el precio de la empresa tiene una capitalización bursátil de US$ 755 mil millones, lo que la convierte en la cuarta acción más cotizada en el mercado de acciones de los Estados Unidos, detrás de Apple Inc., valorada en US$ 895 mil millones; Amazon.com Inc., en US$ 807 mil millones; y Alphabet Inc., la compañía matriz de Google, en US$ 785 mil millones.

Microsoft ha ganado más del 40% en los últimos 12 meses. Precisamente, estas ganancias han llevado al gigante tecnológico a repetidas valoraciones récord, eclipsando también su aumento del 15% del S&P 500 SPX. Asimismo, la compañía tendría que aumentar en otro tercio para alcanzar el umbral del billón de dólares.

Sin embargo, Morgan Stanley ve esto como realizable durante el próximo año, en particular citando como un catalizador a su división de computación en la nube “Azure”.

El escenario base del banco de inversión es que las acciones de Microsoft suban en un 33% en los próximos 12 meses, una ganancia que lo llevaría a cerca de los US$ 130 por acción, elevando su capitalización bursátil a aproximadamente US$ 1 billón de dólares

“Los impulsores de ingresos, Azure (computación en la nube ), centro de datos (ganancias compartidas y tendencias positivas de precios), Office 365 (crecimiento de base y elevación de precios por usuario) y la integración de LinkedIn deberían impulsar un crecimiento de ingresos de dos dígitos en los próximos tres años”, escribió el banco de inversión a los clientes.

Agregó también que el retorno sobre el capital de Microsoft, que ha estado cayendo durante años, podría estar a punto de caer este año y luego subir más.

“Con un crecimiento de dos dígitos en los ingresos, mejorando los márgenes brutos, la disciplina continua de [gastos operativos] y un sólido rendimiento de capital, vemos un perfil de rentabilidad total duradera”, escribió Morgan Stanley sobre Microsoft.

Ninguna compañía de Estados Unidos ha alcanzado todavía una capitalización bursátil de $1 billón, pero este es un umbral que podría romperse varias veces durante el próximo año, según los analistas.

Según su cierre del miércoles, Apple, Inc. necesitaría aumentar solo un 8.1% para alcanzar el gran hito. Angelo Zino, analista superior de industrias para la firma CFRA Research, tiene un precio objetivo de US$ 210 para el gigante tecnológico, un precio que implica una capitalización bursátil de US$1 billón y aún más.

Según el portal, Amazon también podría unirse al club de los 13 dígitos con cero miembros por ahora. En noviembre, Morgan Stanley sugirió que esto era posible, diciendo que si evaluabas al gigante del comercio electrónico por partes, sus segmentos de mercado individuales valían mucho más de lo que Wall Street los valoraba.