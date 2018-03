Michiquillay: Buenaventura dispuesta a cooperar con Southern en 'megaproyecto' cuprífero

Víctor Gobitz, CEO de Buenaventura, señaló en un Call conference de ganancias del cuarto trimestre que la empresa está dispuesta a cooperar con Southern Copper en el proyecto Michiquillay. Leandro García, vicepresidente y gerente de finanzas de la compañía también participó.

Michiquillay está dentro del mismo distrito de cobre que algunos proyectos de Buenaventura, por lo que podrían combinarse en un "megaproyecto", señaló Víctor Gobitz.

La semana pasada, Southern Copper se adjudicó la subasta para desarrollar el proyecto de cobre Michiquillay en la provincia de Cajamarca.

Buenaventura se centrará en el desarrollo de proyectos de cobre este año, en lugar de zinc, a medida que los precios suban.

Yanacocha

Por otro lado, la mina Yanacocha cambiará su enfoque de oro para cobre durante los próximos 10 años, previeron los ejecutivos de la compañía.



Buenaventura incrementó recientemente su participación en Yanacocha al 46%. La compañía tiene confianza en el plan a largo plazo para la mina.

Programa de Eficiencia

Víctor Gobitz informó que su Programa de Eficiencia está en progreso, y se espera que los resultados se reflejen gradualmente entre el 2018 y el 2020.

El CEO de Buenaventura espera que se agregue entre US$ 120 millones hasta US$ 150 millones al Ebitda hasta 2020.

Este se incrementaría entre US$ 15 millones a US$ 25 millones en el 2018; entre US$ 35 millones a US$ 50 millones en el 2019; y entre US$ 65 millones a US$ 75 millones en el 2020.

Asimismo, el Capex total se incrementaría entre US$ 35 millones a US$ 45 millones, en sus unidades mineras de Tambomayo, Orcopampa, Uchucchacua y Marcapunta, según el siguiente detalle:

(Fuente: Buenaventura).

Resultados

La utilidad neta del año fiscal 2017 fue de US$ 60.8 millones, en comparación con el negativo de US$ 323.5 millones del 2016.



La relación deuda sobre Ebitda neto de Buenaventura se redujo a 1.4 veces.

El Ebitda del cuarto trimestre del 2017 de las operaciones directas fue de US$ 116.6 millones; un aumento del 44% en comparación con los US $ 80.8 millones reportados en el cuarto trimestre del 2016.



El Ebitda ajustado del cuarto trimestre 2017 (incluidas las compañías subsidiarias) alcanzó los US$ 245.4 millones, un aumento del 38% en comparación con los US$ 177.2 millones del cuarto trimestre del 2016.