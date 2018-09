Michael Kors compra la casa de modas italiana Versace por US$ 2,000 millones La firma neoyorquina adquirió el año pasado por US$1,350 millones la marca de zapatos Jimmy Choo, que saltó al estrellato con los tacones altos de la serie “Sex and the City”.

Versace es una de las principales firmas de modas del mundo. (Foto: AFP)