Gustavo Gálvez, CEO de PFS Realty Group —firma de brokerage inmobiliario especializada en asesorar a inversionistas latinoamericanos en la compra de propiedades en Estados Unidos—, explicó a Gestión que, aunque la participación extranjera en ese mercado aún es reducida, el interés de los peruanos por propiedades en ese país continúa en ascenso.

“Estados Unidos es un mercado de aproximadamente US$ 2 trillones. El 98% lo compran ciudadanos americanos y solo el 2% corresponde a extranjeros . Dentro de ese grupo, el mercado peruano sigue siendo muy interesante”, sostuvo.

El ejecutivo indicó que uno de los principales factores que impulsa este interés es la competitividad de precios frente a Lima. “Muchos han encontrado que el precio por metro cuadrado en Miami puede ser incluso más económico que en distritos como San Isidro o Miraflores. Por ejemplo, un townhouse en una zona familiar vale alrededor de US$ 400,000”, detalló. “Esto rompe el mito de que Miami es necesariamente un mercado costoso”, aclaró.

En esa línea, afirmó que se observa un mayor dinamismo de compradores latinoamericanos. “Sí vemos un incremento de personas de Perú, Colombia y Brasil interesadas en el mercado inmobiliario de Miami y el sur de Florida”, precisó. Si bien aún no hay cifras oficiales del comportamiento en los primeros meses del 2026, los indicadores internos de PFS muestran una tendencia al alza. “En la compañía registramos un incremento cercano al 10% en el interés de peruanos durante los dos primeros meses del año, frente al mismo periodo del 2025, por adquirir propiedades en EE.UU.”, indicó.

Este repunte responde, en parte, a cambios en el entorno económico. “El mercado se ha reactivado con lo que está sucediendo en Estados Unidos, mostrando oportunidades para el inversionista extranjero. Además, estamos viendo una baja en las tasas de interés de casi un punto a punto y medio frente al año pasado, y se espera que sigan disminuyendo. Está comprobado que cuando bajan las tasas, el mercado se dinamiza”, explicó. En ese contexto, Gálvez consideró que el 2026 podría cerrar con una mayor participación de compradores peruanos. “El 2025 fue bastante estable, pero ahora lo vemos mucho más activo. Todo indica que la demanda seguirá creciendo”, afirmó.

Entre los destinos preferidos, Florida se mantiene como el principal polo de atracción para inversionistas latinoamericanos . “Miami sigue siendo el número uno. Luego podríamos hablar de Texas o California”, comentó. No obstante, advirtió un cambio en la dinámica interna de Estados Unidos. “Estados como California y Nueva York están perdiendo población, principalmente por su alta carga impositiva. En cambio, Miami se está consolidando como un nuevo hub financiero y tecnológico”, señaló.

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Como ejemplo, mencionó la llegada de grandes fortunas y empresas a esta zona. “Figuras como Mark Zuckerberg o Jeff Bezos han invertido en propiedades en Miami, y más de 300 compañías se han trasladado a esta ciudad. Hoy se le conoce como el ‘Silicon Valley del sur’ o el ‘Wall Street del sur’, lo que impulsa aún más su desarrollo y atractivo inmobiliario”, esbozó.

Jóvenes emprendedores, empresarios y profesionales especializados lideran el interés peruano por invertir en propiedades en Estados Unidos. Foto: Andina

Los tres perfiles de peruanos que miran USA

Por lo general, afirmó, se trata de un grupo cada vez más diverso, con una presencia creciente de inversionistas jóvenes. “Estamos viendo muchas personas entre 25 y 35 años que están generando buen capital. Hoy buscan independencia, emprender e innovar, lo que les permite acumular recursos que luego destinan a inversión. Además, Miami, a solo seis horas de Lima, se convierte en una opción muy atractiva”, señaló.

A este perfil se suma, añadió, el inversionista tradicional, generalmente empresario de entre 45 y 55 años, enfocado en preservar su capital y proteger su patrimonio. Asimismo, destacó la expansión de un nuevo segmento interesado en el mercado inmobiliario. “Hemos observado un crecimiento importante de médicos especialistas, cirujanos plásticos y profesionales altamente calificados que están invirtiendo en el sur de Florida”, puntualizó.

El contexto internacional, marcado por tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados, refuerzan el atractivo del sector inmobiliario en Estados Unidos. “En escenarios de incertidumbre, la pregunta es dónde colocar el dinero. Muchos inversionistas prefieren activos más seguros. Algunos optan por oro o depósitos, pero el inmobiliario sigue siendo una alternativa sólida. La tierra históricamente ha sido un factor de protección”, indicó.

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En promedio, las propiedades han mostrado una apreciación anual de entre 6% y 7% en los últimos 15 años, a lo que se suma la renta. “ Si a eso le agregas un flujo de caja de 3% a 4% por alquiler, puedes alcanzar retornos totales de entre 9% y 10%, muy por encima de lo que ofrece un banco ”, afirmó. ¿Cuánto está dispuesto a invertir el comprador peruano en una propiedad? El ticket promedio bordea los US$ 500,000. “Generalmente, el inversionista aporta entre 40% y 50% de cuota inicial, es decir, unos US$ 200,000 a US$ 250,000, y financia el resto con bancos estadounidenses”, dijo.

Un aspecto a destacar es que los bancos estadounidenses pueden financiar la compra de una propiedad a ciudadanos peruanos con requisitos relativamente accesibles, como contar con visa de turismo vigente (B1 o B2), pasaporte válido, referencias bancarias y sustento de ingresos. “Con una cuota inicial de ese nivel, es difícil que el banco no apruebe el financiamiento”, comentó.

Entre los tipos de inmuebles más demandados, Gálvez indicó que p redominan las viviendas orientadas a familias . “Son propiedades de gama media, como townhouses de tres habitaciones y alrededor de 150 m2, ubicadas en comunidades planificadas con colegios, hospitales y servicios”, argumentó. Entre las zonas con mayor crecimiento se ubican Homestead, Port St. Lucie y Palm Beach. “Son áreas donde el precio aún es competitivo y donde se está concentrando el desarrollo urbano, lo que las hace especialmente atractivas para inversionistas latinoamericanos”, añadió.

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La demanda por el Mundial eleva las tarifas de alquiler en Miami, que alcanzan hasta US$ 2,000 por noche. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Alquileres se disparan por el Mundial de fútbol

El especialista indicó que, si bien el ingreso de nuevos desarrolladores inmobiliarios al mercado de Miami se ha moderado frente al año pasado, el contexto actual —marcado por eventos globales como el Mundial de fútbol— está reforzando el atractivo de la ciudad, especialmente desde el lado de la demanda.

“Entrar a competir en este mercado no es tan sencillo. Los grandes jugadores ya han adquirido la mayor parte de la tierra y cuentan con costos más bajos, además de décadas de experiencia”, argumentó. En ese sentido, recomendó cautela a quienes buscan incursionar en el desarrollo inmobiliario. “Construir requiere experiencia, por eso siempre sugerimos asociarse con actores consolidados, al menos en los primeros años ”, añadió.

¿Hay terrenos para nuevas propiedades en USA? En detalle, los espacios en zonas premium ya están en manos de grandes desarrolladores, lo que empuja a nuevos proyectos hacia áreas en expansión. No obstante, el experto advirtió que no todos los mercados ofrecen las mismas condiciones. “Hay que tener cuidado con casos como Orlando, donde existe una sobreoferta de propiedades frente a la demanda, lo que ha reducido incluso hasta en 50% las rentas de corto plazo”, comentó.

En contraste, destacó el dinamismo de Miami, impulsado por una combinación de eventos y atractivos que sostienen la demanda. “Aquí tienes Fórmula 1, el Mundial de fútbol, arte, entretenimiento, restaurantes. Eso hace que la gente llegue de manera orgánica”, sostuvo.

En ese contexto, el Mundial de fútbol aparece como un catalizador clave, especialmente para el mercado de alquileres temporales. “ El impacto más fuerte lo estamos viendo en las rentas. La demanda se ha disparado hasta cinco veces para los meses del evento ”, afirmó. Este incremento ya se refleja en los precios. “ Estamos viendo reservas para junio y julio con tarifas que alcanzan los US$ 2,000 por noche, cuando normalmente pueden estar entre US$ 150 y US$ 250. La gente sabe que tiene que reservar con anticipación ”, explicó.

No obstante, precisó que el efecto del Mundial no se limita al corto plazo. “La compra de propiedades vendrá después, cuando muchas personas que no conocen Miami visiten la ciudad y vean su desarrollo actual. No es lo mismo el Miami de hace cinco o diez años que el de hoy”, indicó. “ Definitivamente, el Mundial le dará un impulso no solo a la renta temporal, sino también a la inversión . La gente va a venir, va a ver y va a decir: ‘esto me gusta’”, agregó.

La inversión de peruanos en propiedades en Estados Unidos alcanza alrededor de US$ 240 millones anuales , una cifra que podría seguir en aumento. “Perú mantiene una economía estable dentro de la región, y eso impulsa a los inversionistas a diversificar su portafolio”, sostuvo. En el ranking latinoamericano, añadió, el país se ubica entre el cuarto y quinto lugar en compra de inmuebles en ese mercado.