México sale ganador en este rincón de la guerra comercial

La empresa sueca Dometic AB, fabricante de sistemas de refrigeración y aires acondicionados para vehículos recreativos y camiones, inaugurará una planta en México en respuesta a la guerra comercial contra China que libra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La compañía, que obtiene el 57% de sus ventas en América, apunta a abrir la planta de México en marzo y está trasladando parte de la producción de China para evadir nuevos aranceles, dijo en una entrevista su máximo ejecutivo, Juan Vargues. La compañía mantendrá ocupadas sus plantas chinas trasladando al país asiático parte de la fabricación de productos que no figuran en la lista arancelaria de EE.UU.

Dometic ya había planeado trasladar parte de la producción desde el norte de EE.UU. al sur del país o a México, pero la decisión tomada por Trump en setiembre de aplicar aranceles a otros US$ 200,000 millones en productos chinos cambió todo eso.

"Si me hubieran preguntado hace nueve meses, habría dicho que tenemos demasiadas plantas en la parte norte de EE.UU. y que tal vez debamos trasladar algo de capacidad a la parte sur del país o al otro lado de la frontera, a México", dijo Vargues. "Luego intervino el señor Trump el 24 de setiembre y se tomó la decisión, y entonces el orden de las prioridades cambia".

La planta de México forma parte de una revisión más amplia bajo la cual, según el máximo responsable, se cerrarán algunas de sus 28 instalaciones de producción en todo el mundo. Vargues tomó el mando a fines del año pasado y ahora está planeando recortes de costos para aumentar la rentabilidad y liberar capital para las adquisiciones, además de ampliar la base de clientes de la compañía.

"No tenemos producción en áreas de bajo costo en América y no puedo vernos como una empresa que solo produce en países de alto costo", dijo el ejecutivo. "Necesitamos tener plantas de montaje cerca de nuestros clientes. En esta industria, el ajuste a las especificaciones de los clientes es importante y no siempre se puede hacer eso en China para los clientes de EE.UU.".