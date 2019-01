Metropolitano: Muñoz confía en que Gobierno le dará recursos para ampliación a Carabayllo

Entre la series de 'papas calientes' que dejó la administración de Luis Castañeda Lossio al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se encuentra la de concluir con la ampliación de la vía troncal del Metropolitano en su tramo norte para conectar la Estación Naranjal hasta la avenida Chimpu Ocllo en el distrito de Carabayllo.

Al respecto, el burgomaestre limeño mostró su confianza de que el Ejecutivo le otorgará un presupuesto adicional para terminar con esta obra.

"La semana pasada me he reunido con el ministro de Transportes, de Vivienda y con algunos de sus viceministros y directores para analizar cómo afrontar este problema. La ampliación del Metropolitano es una necesidad, incluso había dinero destinado a favor de la gestión anterior para esta obra, pero no se gastó en la ampliación, por el contrario se habría destinado a los Panamericanos. Entonces, estamos reevaluando cómo ese dinero podría regresar para poder hacer la ansiada ampliación",explicó.

En ese sentido, Muñoz remarcó que la ampliación se hará tan pronto cuando se tenga la disponibilidad del dinero y se pueda licitar la construcción, ya que se ejecutará bajo la modalidad de obra pública.

"No tenemos un plazo (para el inicio de construcción de esta obra) porque es parte de la negociación que estamos teniendo con el Ejecutivo para un presupuesto adicional. Tengo que confiar ciegamente que esto va ser así (de que se le otorgue un presupuesto) porque fue el propio presidente Vizcarra quien dijo que nos iba a apoyar", puntualizó.

Adendas

El alcalde de Lima recordó que como parte de las coordinaciones con los cuatro operadores, la empresa de recaudo, Cofide y Protransporte se han planteado 35 acciones de emergencia para mejorar el servicio del Metropolitano .

Sobre este punto, José Díaz León -representante de Lima Bus Internacional, uno de los operadores del Metropolitano- precisó que se han puesto un plazo inicial de 90 días (tres meses) para ir sumando una serie de acciones, que se irán anunciado paulatinamente.

Una de ellas -por ejemplo- es el rediseño de todas las rutas alimentadoras para generar eficiencias al sistemas, así como la eliminación de algunos servicios expresos hacia la quincena de febrero. "Lo que se va a buscar es que tengamos servicios expresos que realmente respondan a las necesidades de los usuarios, procurando menores kilómetros en vació de los buses", afirmó a Gestión.pe.

Como parte de este plan de emergencia también se encuentra cambios en la señalética, en el sistema de ventilación de los buses, entre otros. "Para la quincena de febrero ya estarán funcionando las primeras medidas" , arguyó.

"(¿Se está evaluando la posibilidad de adendas al contrato de concesión del Metropolitano?) Hay algunas cosas que se tienen que llevar a adendas porque si se modifican elementos del contrato, la forma de modificarlos es con la firma de adendas", argumentó Jorge Muñoz a Gestión.pe.

Así, comentó que al terminó de los 90 días que se han fijado de plazo es probable que se proponga la suscripción de adendas al contrato de concesión de los cuatro operadores. "Tomándose en cuenta que como parte de esta mesa de trabajo, el alcalde de Lima se comprometió a que en el lapso de 90 días iba a presentar una serie propuestas para solucionar los problemas del Metropolitano con miras al mediano y largo plazo, he incluso a honrar los compromisos pendientes respecto a los arbitrajes ganados", indicó Díaz León, representantes de Lima Bus.

Para ello es clave -comentó- la ampliación de la vía troncal del Metropolitano en su tramo norte para conectar la Estación Naranjal hasta la avenida Chimpu Ocllo en el distrito de Carabayllo. Al respecto, el alcalde Muñoz precisó que -en efecto- se está analizando la suscripción de adendas.

En ese contexto, Díaz León planteó la ampliación del plazo de concesión del Metropolinato (actualmente por 12 años) como forma de pago de los arbitrajes ganado s. "El Estado peruano cuando ha perdido sus demandas de arbitraje por distintos motivos, uno de los planteamientos usados para no compensar económicamente ha sido ampliar los plazos de concesión. Esto puede ser una opción. Actualmente el plazo es de 12 años la que comenzará a correr cuando este terminada la ampliación a Carabayllo", dijo.

Sobre este punto, el alcalde se mostró cauto. "(¿Se podría ampliar la concesión de 12 años?) Aún no lo sé, ya que ello es parte de lo que se está discutiendo con los operadores", subrayó.