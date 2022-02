La companía matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., está reconsiderando su política de prohibir la publicación de anuncios electorales nuevos en los días previos a un proceso electoral, como parte de su preparación para las elecciones intermedias de 2022, según una persona familiarizada con el asunto.

En los últimos días, los empleados de Meta han estado reevaluando cómo se ejecutó esa política durante las elecciones estadounidenses de 2020 y si hubo posibles consecuencias no deseadas, señaló la persona, que no estaba autorizada para hablar oficialmente. No se han tomado decisiones finales sobre si la política cambiará, dijo la persona.

Un portavoz de Meta no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En 2020, Facebook anunció que bloquearía la publicación de anuncios electorales nuevos en su red social durante la última semana de la carrera presidencial, como una forma de evitar la manipulación de última hora antes de las elecciones. Los candidatos políticos aún podían promocionar los anuncios existentes que ya se habían subido a Facebook y ajustar la orientación de esas campañas.

La empresa luego extendió la prohibición en las semanas posteriores a la elección a medida que el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, que había sido suspendido de la red, cuestionó públicamente el resultado de la votación. Facebook permitió algunos anuncios políticos en torno a una segunda vuelta del Senado en Georgia a principios de enero, pero bloqueó todos los anuncios políticos nuevamente el 6 de enero.

Una cosa que los empleados de Meta podrían considerar son los factores que determinan qué califica como un nuevo anuncio. Las campañas que querían cambiar su anuncio de “no se olviden de votar la próxima semana” a “no se olviden de votar mañana” se consideraron como si estuvieran publicando un nuevo anuncio bajo la política anterior, dijo la persona.

Facebook retiró los anuncios de Trump que decían “vote hoy” que había subido una semana antes, por presumiblemente haber violado las reglas de la compañía sobre la desinformación de las votaciones.

Las discusiones, que están en curso, son parte de un esfuerzo mayor de Meta para prepararse para las elecciones intermedias de 2022 en las que habrá mucho en juego.

Las escasas mayorías de los demócratas en ambas cámaras, y los vientos en contra que normalmente enfrenta el partido de un presidente en las primeras elecciones intermedias, significan que los republicanos tienen buenas posibilidades de ganar el control de la Cámara y potencialmente del Senado. Esta también será la primera elección importante desde que Trump se negó a aceptar su derrota de 2020 y empujara a otros republicanos a cuestionar la integridad de esa votación.

Las empresas de redes sociales tendrán que tomar decisiones difíciles sobre qué contenido tomar medidas y qué dejar en paz en una elección en la que 435 escaños de la Cámara están en juego, así como 34 de los 100 escaños del Senado.