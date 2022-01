Meta Platforms Inc. dijo que no tiene planes de detener el desarrollo de un nuevo sistema operativo para ejecutar sus dispositivos de realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA), contrarrestando un informe publicado previamente en The Information.

“No estamos deteniendo ni reduciendo nuestras operaciones para construir un sistema operativo de realidad”, dijo un portavoz. “El equipo continúa progresando y seguimos invirtiendo en la construcción de futuras plataformas informáticas como gafas de RA y dispositivos portátiles para ayudar a realizar nuestra visión de metaverso”.

The Information dijo que Meta, antes conocida como Facebook, había archivado el proyecto, que involucra a cientos de empleados y que ha estado en proceso durante años. El sitio de noticias dijo que Meta estaba optando por continuar modificando una versión de código abierto del sistema operativo Android desarrollado por Alphabet Inc de Google. La versión renovada de Meta del sistema Android actualmente alimenta los auriculares Oculus de RV existentes, según el informe.

La construcción de un sistema operativo separado para alimentar sus dispositivos de RA y RV reduciría la dependencia de Meta de los fabricantes de sistemas operativos móviles como Google y Apple Inc., y ha sido un objetivo a largo plazo del director ejecutivo, Mark Zuckerberg.

Las ventas del tercer trimestre de Meta y el pronóstico del cuarto trimestre no cumplieron con las estimaciones de los analistas, en parte debido a las nuevas reglas de Apple que rigen cómo aplicaciones como Facebook e Instagram pueden recopilar datos de los usuarios de iPhone.

El sistema operativo es parte integral de las ambiciones de Zuckerberg de construir el metaverso, un término utilizado para describir entornos digitales inmersivos a los que se accede mediante herramientas de realidad virtual y aumentada.

El director ejecutivo ha dicho que cree que dichos servicios se convertirán en la próxima gran plataforma informática, y eventualmente reemplazarán algunas comunicaciones en persona.

En octubre, la compañía con sede en Menlo Park, California, anunció su cambio de nombre para señalar su intención de centrarse en la realidad virtual.

Los auriculares Oculus Quest de Meta enfrentarán competencia significativa cuando Apple lance un dispositivo de realidad virtual rival. Facebook llevaba años detrás de su rival Snap Inc. cuando debutó con Ray-Ban Stories en septiembre, unas gafas inteligentes que pueden grabar audio y video, pero que aún no tienen capacidad de RA.

Zuckerberg ha dicho que varias empresas deberían construir y contribuir al metaverso teniendo en cuenta la interoperabilidad.