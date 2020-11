Merck & Co. acordó comprar VelosBio Inc. por US$ 2,750 millones en efectivo, para impulsar su línea de terapias contra el cáncer.

VelosBio, con sede en San Diego, está realizando ensayos clínicos para un tratamiento para ciertos tipos de cánceres de sangre y tumores. El medicamento es un anticuerpo monoclonal que se une a las células cancerosas y luego libera un agente tóxico en ellas.

Las acciones de Merck, que han disminuido 11% en lo que va del año, subieron 1% el jueves en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York después de que se anunció el acuerdo.

Al igual que muchos otros gigantes farmacéuticos, Merck ha estado involucrado en la búsqueda de vacunas y nuevos medicamentos para tratar el coronavirus, mientras busca nuevos productos para impulsar las ganancias futuras.

Por ejemplo, Gilead Sciences Inc. llegó a varios acuerdos recientes centrados en medicamentos contra el cáncer y, al mismo tiempo, desarrolló y obtuvo la aprobación para la terapia antiviral remdesivir para tratar el COVID-19.

El crecimiento de Merck en los últimos años ha sido impulsado por el exitoso tratamiento contra el cáncer Keytruda. Su producto más vendido, Keytruda, alcanzó US$ 3,720 millones en ventas en el tercer trimestre, lo que representa el 30% de las ventas totales de la compañía en el período.

Si bien Keytruda se está utilizando para tratar un rango cada vez mayor de tumores, Merck también ha estado buscando formas de expandir su cartera de servicios oncológicos. En setiembre, dijo que adquiría una participación y que pagaría hasta US$ 4,500 millones en una serie de acuerdos con Seattle Genetics Inc. por dos de los medicamentos contra el cáncer de esa compañía.

En octubre, VelosBio dijo que estaba comenzando un ensayo clínico de fase 2 para evaluar su tratamiento VLS-101 para pacientes con tumores sólidos, incluidos ciertos tipos de cáncer de mama y tumores de pulmón. En los primeros ensayos, demostró un perfil de seguridad manejable y signos tempranos de actividad antitumoral, según una declaración emitida el jueves.

Los patrocinadores de VelosBio incluyen a Surveyor Capital de Citadel, que fue uno de los principales inversionistas en una ronda de financiamiento de julio.

Se espera que el acuerdo se cierre a finales de año.