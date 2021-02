Merck & Co. acordó adquirir Pandion Therapeutics Inc., una compañía de biotecnología que desarrolla terapias para enfermedades autoinmunes, por US$ 1,850 millones.

El acuerdo, valorado en US$ 60 por acción en efectivo, equivale a más del doble del precio de cierre del miércoles de la compañía con sede en Cambridge, Massachusetts.

El posible tratamiento de Pandion para la colitis ulcerosa y otras enfermedades autoinmunes, conocido como PT101, ha completado un ensayo clínico de fase 1 que logró su objetivo principal de seguridad y tolerabilidad, dijeron las compañías en una declaración.

La compra prevista se produce aproximadamente tres semanas después de que Merck nombrara a Robert M. Davis para suceder a Kenneth Frazier como director ejecutivo, y aproximadamente un mes después de que finalizara su programa para el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19.

Según los términos del acuerdo, Merck iniciará una oferta de compra por las acciones de Pandion a través de una filial. Se espera que el acuerdo se cierre en el primer semestre del año.

Recientemente, Merck también acordó comprar VelosBio Inc. por US$ 2,750 millones, para impulsar su línea de terapias contra el cáncer, y la compañía biofarmacéutica de propiedad privada OncoImmune por una suma inicial de US$ 425 millones para obtener una posible terapia para el COVID grave.