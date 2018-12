Merck compra empresa de monitoreo animal en US$ 2,400 millones

Merck & Co. acordó comprar Antelliq Group, un fabricante de herramientas de monitoreo animal que no cotiza en bolsa, en un acuerdo que reforzará el negocio de salud animal del gigante farmacéutico estadounidense.

Según los términos del acuerdo, Merck acordó pagar 2,100 millones de euros (US$ 2,400 millones) en efectivo por prácticamente todas las acciones de Antelliq, informaron las empresas en un comunicado. Merck también asumirá la deuda de 1,150 millones de euros de Antelliq, según el anuncio.

Las acciones de Merck, que este año han subido un 40% hasta el cierre del jueves, caían alrededor de un 1.7% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos.

Antelliq es un fabricante francés de soluciones de identificación, trazabilidad y seguimiento digital de animales diseñadas para veterinarios, agricultores y dueños de mascotas. Merck planea operar la compañía dentro de su división de salud animal existente, señalaron las empresas en el comunicado.

La salud animal ha sido un área de creciente interés entre los inversionistas de la salud. A principios de este año, Elli Lilly & Co. separó su división Elanco Animal Health Inc. en una oferta pública inicial en EE.UU. Y las acciones del antiguo negocio Zoetis Inc.de Pfizer Inc. se han destacado en un mercado de valores que en general ha sido lento este año, aumentando más del 26% en lo que va de 2018.