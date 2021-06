Por David Fickling

Existe una prueba simple que determinará si las medidas internacionales para acabar con la evasión fiscal anunciadas durante el fin de semana serán efectivas: el mercado de valores.

Después de todo, en esencia, la medida anunciada por el Grupo de los Siete representa un plan para reducir las ganancias de las principales empresas multinacionales. Para una empresa como NVidia Corp., que pagó una tasa impositiva efectiva de 2.63% durante el período de 12 meses más reciente, la noticia de que las economías más grandes del mundo están planeando implementar un piso impositivo de 15% tendría que representar un impacto sustancial para sus futuras ganancias.

Sin embargo, aún no hay señales de que eso esté sucediendo. En todo caso, la renovada probabilidad de un acuerdo fiscal global desde que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó planes detallados para tal acuerdo en octubre pasado, y el presidente Joe Biden fue elegido el mes siguiente, solo ha aumentado la prima de valoración para las empresas que, en papel, saldrán perdiendo.

Por ejemplo, compare el índice S&P 500 con el Nasdaq Composite. Este último está ponderado hacia las empresas multinacionales de tecnología que han sido el objetivo de las medidas contra la erosión de la base impositiva, pero su prima de valoración para el S&P 500, más centrado en el mercado nacional, rara vez ha sido mayor que en los últimos 12 meses, con una relación precio/beneficio adelantada de 9.6 puntos por encima del índice de referencia más amplio en comparación con una brecha de 3.9 puntos durante la década anterior.

Es la misma situación en el Reino Unido, donde el índice FTSE Multinationals se ha situado unos 5.8 puntos por delante del FTSE All-Share Ex-Multinationals, muy por encima de la ventaja de 1.8 puntos en los 10 años anteriores.

Tomar medidas enérgicas contra los cientos de miles de millones de dólares en ingresos gubernamentales evitados por una planificación fiscal agresiva no debería ser un proceso sencillo, especialmente cuando los beneficios de la configuración actual están tan fuertemente sesgados hacia algunas de las empresas más grandes del mundo. Eso hace que sea un poco sorprendente que personas como el vicepresidente de asuntos globales de Facebook Inc., Nick Clegg, se apresuraran a dar la bienvenida al último acuerdo.

Una explicación es que empresas como Facebook ya están obteniendo una ganancia significativa. Los impuestos sobre la renta corporativos de EE.UU. para las grandes empresas rondaron 35% desde la década de 1980 antes de caer a 21% con la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2018. Un aumento de regreso a los niveles anteriores a Trump nunca estuvo en la mesa, pero incluso la propuesta inicial de Biden de una tasa de 28% podría ahora ser descartada.

El presidente está dispuesto a dejar la tasa en 21% a cambio del gasto en infraestructura y un compromiso sobre el mínimo global de 15%, informó el Washington Post informó la semana pasada, citando a una persona familiarizada con las conversaciones sobre el tema. Dado que EE.UU. representa una parte enorme de las ganancias corporativas globales, ese tipo de concesiones son el verdadero premio en este proceso.

Eso no quiere decir que en la última década de esfuerzos para abordar la transferencia de ganancias y la elusión fiscal no se haya logrado nada. La luz que se ha enfocado sobre los pagos de impuestos de las multinacionales a través de iniciativas como el programa de la OCDE sobre transparencia fiscal significa que los Gobiernos por fin pueden manejar la magnitud del problema. La parte más importante de su propuesta actual, que permitiría a los Gobiernos cobrar tasas impositivas adicionales a las empresas que enrutan las ganancias a través de jurisdicciones con impuestos más bajos, no necesita un acuerdo internacional complicado para ser implementado.

El problema es que incluso estos pasos se han visto comprometidos en los esfuerzos por llegar a un acuerdo que obtenga el asentimiento mundial. Tan solo los informes iniciales sobre las dos propuestas principales de la OCDE comprenden casi 500 páginas, y su ilustración que muestra cómo calcular las obligaciones tributarias de las empresas es como una explosión en una fábrica de diagramas de flujo:

Convertir eso en legislación nacional e integrarlo con una red global de tratados fiscales, al tiempo que se persuade a las naciones reacias a unirse al acuerdo, implicará muchos miles de páginas y aún más exenciones.

Hasta cierto punto, ese es un resultado inevitable de producir reglas para un mundo complicado. Aún así, para los abogados y contadores fiscales, cada nueva capa de complejidad es una oportunidad para encontrar lagunas a través de las cuales se pueden minimizar los pagos de impuestos de sus clientes.

En todo esto, aún no hemos visto nada que sugiera que la atracción gravitacional de los impuestos corporativos cada vez más bajos está a punto de revertirse. El nivel no muy por encima del mínimo de 15% parece que será donde el mundo se detenga dentro de una década.

Eso será una victoria para las empresas multinacionales predominantes y sus accionistas, que seguirán disfrutando de ventajas a través del sistema fiscal internacional a las que las nuevas empresas más pequeñas no tendrán acceso. Para todos los demás, incluidos los contribuyentes individuales que se ven obligados a asumir una mayor carga de equilibrar los presupuestos de sus Gobiernos, representará una pérdida.

Un acuerdo exitoso sobre la minimización de impuestos de las multinacionales representaría un gran golpe para las empresas más grandes del mundo. Tras el acuerdo de este fin de semana, su silencio lo dice todo.