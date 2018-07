MercadoLibre pone el foco en logística ante la sombra de Amazon

Foto 7 | Amazon. Pocas compañías han nacido de ideas tan audaces como Amazon. Incluso hoy, la compañía está intentando construir un futuro en el que las entregas estén automatizadas con drones y en el que nuestros hogares sean controlados por bocinas. Pero la idea más audaz probablemente sea con la que empezaron: vender libros en línea. Pudiera parecer algo natural el día de hoy, pero en 1994, comprar libros en línea parecía un riesgo, ¿cómo podrías garantizar que recibirías lo que habías pagado? Y encima, había librerías físicas en casi todas las ciudades importantes del mundo. ¿Por qué no sólo ir a una de ellas por tus libros? Sin embargo, la idea era sólida: había una fuerte demanda de libros, éstos no era tan caros y eran fáciles de enviar. Lo que parecía no tener sentido era, en realidad, una idea brillante. Pocos años después, Amazon se convirtió en uno de los sitios más populares de Internet y se expandió a ofrecer otros productos además de libros. (Foto: Bloomberg)