El gigante argentino de comercio electrónico Mercado Libre superó a la minera brasileña Vale como la empresa con mayor valor de mercado de Latinoamérica, según un estudio divulgado por la consultora Economática.

De acuerdo con el informe, la firma argentina ha alcanzado una capitalización bursátil de US$ 59,352 millones, frente a los US$ 57,186 millones a los que llegó Vale.

El valor de mercado de Mercado Libre ha subido en los últimos meses debido al efecto de la pandemia del nuevo coronavirus, que provocó en la compañía un crecimiento tanto en la parte de la demanda como de la oferta.

Entre finales de febrero y principios de mayo, la compañía registró un crecimiento de órdenes de compra de más de 100% respecto al mismo periodo del año pasado en Chile, Colombia y México, mientras que en Argentina y Brasil aumentaron un 52% y 39%, respectivamente.

Por otro lado, el número de nuevos compradores en Latinoamérica escaló 45% en el mismo periodo, hasta los 5 millones, la mitad de ellos en Brasil, el país más populoso de la región con 210 millones de habitantes.

Brasil es actualmente el principal mercado de la compañía, seguido de Argentina, aunque México podría asumir la segunda posición en marketplace este año, adelantó el jefe de operaciones de Mercado Libre, Stelleo Tolda.

Petrobras

De acuerdo con Economática, el tercer escalón en la clasificación de las empresas más valiosas de Latinoamérica lo ocupa la petrolera Petrobras, controlada por el Estado brasileño, pero con acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Madrid y Nueva York, y con un valor de mercado de US$ 55,534 millones.

Por detrás se sitúan el banco Itaú, la mayor entidad financiera privada de Brasil (US$ 44,584 millones), la filial mexicana de la cadena minorista estadounidense Walmart (US$ 43,162 millones) y América Móvil, empresa del multimillonario mexicano Carlos Slim (US$ 41,809 millones).