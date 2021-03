En la recta final del 2020, el repunte de la demanda de vehículos encontró a varias marcas con bajos inventarios y restricciones en fábrica. Sin embargo, en estas semanas, el mercado volvió a incorporar stocks para las tiendas.

Marco Kohatsu, country manager de General Motors, explicó que cada automotriz está siguiendo diferentes estrategias, como orientar mayores volúmenes a mercados más grandes o producir más vehículos que tengan mejores oportunidades.

“Para nuestras marcas Chevrolet e Isuzu hemos trabajado con fábrica para recuperar stocks más rápido. En SUV hemos recuperado disponibilidad”, dijo a Gestión.

Sin embargo, reconoció que recortes de producción y la demanda sostenida de camiones –que creció 16.8% en febrero-, ponen en aprietos a esta categoría.

“La demanda en ambos lados (vehículos livianos y pesados) fue buena, pero en pesados el crecimiento es el doble y la presión del inventario se siente más, sobre todo en camiones medianos (requeridos para distribución)”, refirió.

Aaron Vento, gerente de Ventas en Mitsui Automotriz, principal concesionario de Toyota, aseguró que tienen inventario suficiente para la demanda, aunque los pedidos de la nueva pick up Hilux han superado los stocks.

“Es por el cambio del modelo, pero ya desde este mes se regulariza”, anotó.

Recientemente, KIA indicó haber tenido bajos stocks de vehículos comerciales ligeros y Nissan admitió que el menor inventario limitó su repunte a fines del 2020.

Financiamiento

Sobre el financiamiento vehicular, Kohatsu refirió que la penetración del crédito en la compra se ubica en 22%, por debajo de la tasa vista antes de la pandemia (25%).

Y es que el financiamiento de taxis se ha visto complicado.

Tanto General Motors como Mitsui Automotriz coincidieron en que cada vez se piden más créditos flexibles y que otorguen beneficios adicionales, los cuales son promovidos por las propias marcas en alianza con financieras, más allá de un crédito vehicular convencional.

EN CORTO

Remates. Las liquidaciones no marcarán marzo y abril de este año en el mercado automotor. Y es que, casi sin inventarios del 2020, las marcas buscan asegurar stock de modelos del 2021 y adelantos del 2022. Y es que el repunte de la demanda visto a fines del 2020 llevó a quiebres de stock que ahora no hacen necesarios los acostumbrados “remates”. En el caso de Mitsui, los modelos 2020 no superan el 20% de su inventario.