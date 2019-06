El mercadeo debe apuntar al Big Data para conquistar a consumidores

El estratega mexicano y fundador del conglomerado de mercadeo Liquid Thinking Group, Fernando Anzures, considera que los datos masivos o Big Data son clave para entender lo que quieren los consumidores de las marcas, pero que estos aún no han sido explotados por su complejo entendimiento en las empresas.

El problema radica en que los macrodatos recolectados de plataformas tecnológicas para ser analizados no son entendibles y aprovechables, por lo que terminan siendo desechados, expresó el también presidente ejecutivo de Exma Latam.

"El miedo de las empresas de mercadotecnia es no saber cómo usar la información que tienen, hoy existen muchos datos disponibles por el Big Data, el problema es que obtener tanta información de una aplicación, web o red social no nos está permitiendo desglosarla, nos hace más digestión y ejecución", explicó el experto.

Anzures, que asiste en la Ciudad de Panamá a la EXMA-Expo Marketing 2019, aseveró que las compañías solo conservan la data que les sirve y desechan el resto, sin saber que podría ser valiosa para la empresa.

Además, el ex gerente de mercadeo de la austriaca Red Bull y las estadounidenses Philip Morris y The Coca-Cola Company, manifestó que a eso suma que las secciones de ventas, tecnologías, mercadotecnia y recursos humanos trabajan por su lado, en vez de tener estructuras transversales que coloquen al cliente en el medio.

"Es tiempo de ser disruptivos y salir del molde de plataformas que no dicen nada o interactúan con el cliente, veamos el ejemplo de WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Google, que sí contestan y tienen interacción", declaró el estratega mexicano.

Incluso señaló que los asistentes virtuales como Siri de Apple y Alexa de Amazon muestran una disrupción poderosa con el consumidor.

"El consumidor quiere interactuar, hay que permitir esos espacios de interacción y escucha para que sepan quién eres y qué quieres y entonces podrás crear un mercadeo más disruptivo que te permitirá amplificar de una forma distinta, colocando al usuario en el centro de la marca", recomendó.

"Uber, Airbnb, Waze y Spotify ponen al centro al cliente, porque ellos son los que generan la información; por otro lado están las marcas que quieren ser el centro y solo hablan de lo que quieren venderte, y no te invitan a participar, y estas tienen un enorme problema en el servicio al cliente", dijo el ejecutivo.

Estas últimas ya empiezan a decaer, ya sea por su problema de servicio o por múltiples errores que arrastran a más clientes.

Anzures valoró que la humanidad vive la era de la tecnología y que el Internet de las Cosas estará cada vez más presente, por eso, enfatizó que las empresas que quieran ubicar su marca tienen que darle un toque humano.

"Las maquinas no sienten, entregan tareas pero no recogen emociones, y se necesitan seres humanos para ello, ese punto de humanización no lo va a hacer un robot, pero sí una empresa en una cultura de trabajo para que atienda con mejor actitud, procesos y con una experiencia más interesantes, el diferencial está en la humanización que la tecnología no va a poder proveer", puntualizó.

Exma es una plataforma especializada en actualización de alto nivel para la industria de mercadotecnia en la región y tiene presencia en siete países, como indica la página web de su representación en Panamá.

La conferencia latinoamericana, iniciada el miércoles, se prolongará hasta este jueves y asisten unas 1,200 personas que escuchan a los expertos sobre la efectividad de la mercadotencia del futuro, la foodlosofía, consumo masivo, transformación digital, desarrollo de habilidades y publicidad alternativa.

El encuentro EXMA-Expo Marketing cuenta con el apoyo de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), que lo ha promocionado en las vecinas Colombia y Costa Rica.