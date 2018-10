Menor consumo de medicamentos afecta a laboratorios farmacéuticos

Todo indicaba que la tendencia que marcaría el 2018 para el mercado de laboratorios sería positiva, dejando atrás el 2017; sin embargo, los resultados de inicios del segundo trimestre empezaban a mostrar cifras negativas (Gestión 09.0 7.2018), debido a la menor venta de leches especializadas.

En los últimos meses esto se acentúa, pero ahora derivado por un menor gasto destinado a medicamentos.

El último reporte de IMS Health, a agosto, refiere que el mercado farmacéutico cayó 2.82% en soles y en lo que va del año en 3.25%. Y según fuentes del sector, el mes de setiembre no ha pintado nada bien, estimando que este año se dará una baja igual de fuerte a la que se dio en el 2017, de más de 5%.

De ocurrir, sería el segundo año consecutivo de caída.

“El sector privado es el que se ha visto afectado por la demanda. Los indicadores en las distintas farmacias y cadenas refieren que hay una menor rotación”, refirió una fuente.

Esto va ligado al menor consumo. Una razón puede ser que los consumidores no están adquiriendo los medicamentos que se les prescriben o no siguen el tratamiento, para generar menores gastos, indicó.

En el caso del factor leches especializadas (que incluye suplementos), que ha ido descendiendo en su demanda desde el año pasado, parece ser que seguirá yendo en bajada, y el canal de salida son ahora los autoservicios, más que las farmacias.

Unos caen, otros suben



Cabe precisar que una parte importante del consumo de medicamentos es por autoprescripción (un 60% de la población más o menos), y al mismo tiempo que lo hace, también puede optar por reemplazar este gasto en otro tipo de tratamientos. Si nos enfocamos en algunos tipos de medicamentos, se ha dado una caída de venta drástica pero lógica en los productos asociados a curar la deshidratación, producto de los impactos por el fenómeno de El Niño, ya que este año no se presentó.

Por el contrario, se observó una leve alza en aquellos que combaten enfermedades respiratorias por el mayor frío en estos meses.

“Pero llega a ocurrir que muchos no culminan el tratamiento”, indicó otra fuente ligada a las cadenas de farmacias.

Bajo este escenario, la proyección es que el cuarto trimestre se presente con cifras negativas.

Un dato más es que a nivel de mercado, los laboratorios de origen argentino no están pasando un buen momento, debido a los problemas en su país.

“No deriva precisamente de una menor producción. Están viendo cómo aligerar su estructura”, indicaron.

En efecto, Roommers, Bagó y Tecnofarma, de origen argentino con operaciones en Perú, no han mostrado un buen desempeño en los últimos meses, situación que puede ser aprovechada por laboratorios locales.

Dos corporaciones locales entre las que lideran el mercado

A la fecha, el mercado total de laboratorios mueve US$ 1,007.32 millones. Si hablamos a nivel de corporaciones, Grupo Farmaindustria encabeza el mercado de los cinco primeros con una participación de 11.99%, seguido de Medifarma Corp. con el 6.99%, Mead Johnson Nutrition con 5.21%, GlaxoSmithKline Corp., de origen británico que se lleva el 4.59%, y Sanofi con el 4.58%.

En el caso del laboratorio inglés, este ha logrado escalar posiciones, ya que meses atrás se encontraba entre los diez primeros.

Y aunque no está entre los primeros del mercado, cabe destacar el avance que ha tenido Laboratorios Portugal, hoy parte de la corporación mexicana Sanfer, que en el mes de agosto se ubica en la posición 48, cuando antes no aparecía. Esto es parte de su estrategia para entrar a otras categorías de medicamentos.

Es así que el laboratorio, con operaciones en Arequipa, introdujo en agosto siete nuevos productos y presentaciones.