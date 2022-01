La empresa Melaform, fabricante de productos plásticos como vajillas y artículos para el hogar, apunta a crecer en la fabricación de productos publicitarios para empresas en cuyo sector ha encontrado una oportunidad de negocio que complementaría a su mercado tradicional.

Así lo señaló el gerente general de Melaform, Walter Mercado, quien explicó que la empresa en los últimos meses ha venido trabajando con compañías que demandan presentaciones plásticas como tasas, vasos, jarras, fuentes, azafates, entre otros, para sus campañas publicitarias, eventos corporativos o lanzamientos de productos.

“Son artículos para productos de mercadeo, específicamente lo que son promocionales o institucionales para marcas definidas en el mercado del sector alimentos y bebidas. Estamos posicionados en la fabricación y venta de vajilla, pero el desarrollo de productos para empresas también es una línea en la que vemos posibilidades de fortalecernos y seguir creciendo internamente”, señaló.

En ese sentido, Walter Mercado sostuvo que se planea para este año una renovación de equipos con inversión en maquinaria de metalmecánica fina, lo que permitirá obtener moldes para la fabricación de otros plásticos. Este proceso demandaría una inversión aproximada de US$ 500 mil.

“Estamos reestructurando nuestras dos plantas en San Juan de Lurigancho, que incluye una redefinición de la parte comercial y productiva, apuntando a un crecimiento en el 2022″, remarcó.

Exportaciones

El empresario señaló que en 2021 las exportaciones de vajillas y artículos para el hogar hacia otros países aumentaron 20%, con respecto al 2020, principalmente, por el encarecimiento de las importaciones como consecuencia del incremento de los fletes desde el oriente.

“Hace un par de años, el flete de importación de un contenedor estaba valorizado en US$ 2,000 o US$ 4,000 y ahora ha llegado hasta los US$ 18,000. Esta coyuntura de fletes altos desde Asia, de donde proviene nuestra principal competencia en este tipo de productos, nos ha dado la posibilidad de tener mayor apertura con los mercados internacionales”, sostuvo.

Agregó que en el mercado interno la situación es similar, pues el crecimiento de los costos en los fletes de importación, ocasionó que los importadores nacionales demanden de producción nacional.

Cabe precisar que los principales destinos de exportación de la empresa son Chile, Bolivia, Ecuador, México, Colombia y Paraguay.